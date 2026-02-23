Шах и мат для "шумахеров": почему за страховку в Казахстане скоро заставят платить по поведению, а не по стажу

Реформа обязательного страхования автотранспорта в Казахстане вновь оказалась в центре внимания экспертов и участников рынка. Предложение увеличить лимиты выплат по ОГПО ВТС, которое было внесено депутатами в прошлом году, вызывает у страховщиков серьезную обеспокоенность. Главные опасения — рост стоимости полисов, возможный уход компаний с рынка и увеличение социальной напряженности среди автовладельцев, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz

Рост лимитов выплат: благо для водителей или вызов для страхового рынка?

Инициатива увеличить выплаты по обязательному страхованию вдвое без пересмотра базовой страховой премии сразу вызвала бурную реакцию профильных компаний. По мнению страховщиков, продукт уже давно перестал быть прибыльным. По словам председателя правления Freedom Insurance Азамата Керимбаева, текущая система не позволяет эффективно покрывать ущерб, что создаёт неудобства для автовладельцев и финансовые риски для страховых компаний.

Эксперт подчеркнул, что в существующих условиях возможен лишь один путь решения — внедрение плавающих тарифов. Их стоимость будет рассчитываться не только исходя из стажа, возраста водителя, типа транспортного средства и региона регистрации, но и с учетом индивидуального стиля вождения.

ИИ и скоринговые системы: страхование под контролем алгоритмов

Для оценки рисков страховщики планируют использовать скоринговые системы на базе искусственного интеллекта. Алгоритмы смогут обработать большое количество показателей — от нарушений ПДД до особенностей манеры вождения — и предложить каждому водителю справедливую цену полиса. Аккуратный водитель будет платить меньше, а нарушитель — больше, что создаёт более прозрачный и персонализированный подход к автострахованию.

Freedom Insurance уже тестирует такой метод расчета стоимости обязательной автостраховки. По мнению Керимбаева, аналогичная модель может применяться и для высокорисковых клиентов, чтобы их полисы соответствовали реальному уровню опасности.

Потенциальные последствия повышения лимитов

Представители страхового сектора отмечают, что повышение лимитов выплат неизбежно приведет к удорожанию полисов. По итогам 2025 года Freedom Insurance занимала 40% рынка по продукту ОГПО ВТС и произвела рекордное количество выплат — 167 тысяч, что на 30 тысяч больше, чем в 2024 году. В таких условиях рост лимитов может серьезно повлиять на финансовую стабильность компаний.

А. Керимбаев предупреждает, что массовый уход компаний с рынка приведет к снижению доступности страхования, увеличению судебной нагрузки и росту социальной напряженности. Люди, не получая адекватных выплат, могут чаще обращаться в суды или искать обходные пути взыскания ущерба, что создаст дополнительное давление на административную систему.

Экономические реалии и пересмотр тарифов

Председатель правления СК «Евразия» Кайрат Чегебаев поддерживает идею повышения лимитов, учитывая рост стоимости ремонта и запчастей, а также увеличение числа аварий. Он отметил, что тарифы по обязательному страхованию с 2008 года практически не менялись, и без их пересмотра продукт остается убыточным.

Для сохранения устойчивости рынка компании должны либо пересмотреть тарифы в 1,5–2 раза, либо внедрить систему персонального риск-профиля для каждого водителя, позволяющую учитывать опыт, историю нарушений и социально-демографические характеристики.

Снижение охвата и социальные риски

СК «Евразия» фиксирует падение охвата страхованием ОГПО ВТС с почти 100% автопарка несколько лет назад до 78% сегодня. Чегебаев предупреждает, что дальнейшее сокращение числа застрахованных транспортных средств может усилить социальную напряженность и повлечь рост числа конфликтов между водителями.

Он также отметил снижение маркетинговой активности в сегменте обязательного страхования. Ранее страховые компании активно конкурировали за клиентов, проводили рекламные кампании и предлагали бонусы. Сейчас интерес страховщиков смещается в сторону других видов страхования, и рост лимитов по ОГПО ВТС лишь усилит этот тренд.

Долгосрочные прогнозы

С точки зрения долгосрочной перспективы, эксперты опасаются, что новые поправки могут снизить удовлетворенность клиентов и дестимулировать развитие обязательного страхования. Компании будут вынуждены либо повышать тарифы, либо уходить с рынка, чтобы избежать убытков. Исторический опыт показывает, что после реструктуризации бизнес-процессов доля СК «Евразия» на рынке ОГПО ВТС снизилась с 30% до 14%, что свидетельствует о высокой чувствительности рынка к изменениям законодательства и финансовых условий.