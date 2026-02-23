18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
23.02.2026, 11:17

Казахстан запускает крупнейшую распродажу государственных запасов

Новости Казахстана 0 575

Правительство Казахстана активизирует меры по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, уделяя особое внимание овощам и мясной продукции в регионах страны. Под председательством заместителя Премьер-министра — министра национальной экономики Серика Жумангарина на недавнем совещании была подробно рассмотрена ценовая ситуация на ключевые продукты питания, сообщает Lada.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Фото: primeminister.kz
Фото: primeminister.kz

Цены растут медленнее, но тревожат отдельные регионы

По данным ведомства, средний индекс роста цен с начала февраля составил всего 0,5%, что в два раза ниже уровня прошлого года за аналогичный период, когда показатель достигал 1%. Несмотря на это, внимание правительства сосредоточено на регионах с наиболее высоким подорожанием. Так, Мангистауская область зафиксировала рост цен на социально значимые продукты на 2%, а Туркестанская — на 1,4%.

Мангистауская область: дефицит овощей и логистические сложности

Особое беспокойство вызывает Мангистау. Наибольший рост цен здесь наблюдается на помидоры, говядину, кефир, сливочное масло, картофель и ряд других товаров. Причины очевидны: регион обладает крупными предприятиями по производству кисломолочной продукции, переработке мяса, муки и хлеба, но полностью зависит от импорта овощей.

Сложная логистика, ограниченное собственное производство и медленное разбронирование стабфонда становятся главными факторами повышения цен. Вице-премьер поручил провести детальный анализ ситуации у ключевых производителей и совместно с Комитетом торговли и КТЖ разработать меры по стабилизации.

Туркестанская область: стабильность с оговорками

В Туркестанской области рост цен менее заметен, что объясняется наличием крупных производителей куриных яиц, молочной продукции, овощей и мяса. Тем не менее, производители курятины и яиц столкнулись с высокой себестоимостью кормов, что косвенно влияет на потребительские цены.

Для решения этой проблемы Продкорпорация обеспечит регион зерном по сниженной цене в необходимом объеме, что позволит стабилизировать стоимость продукции и снизить давление на потребителя.

Еженедельный мониторинг и централизованные меры

Серик Жумангарин подчеркнул, что еженедельно будут проводиться точечные обзоры регионов с ростом цен. Комитет торговли обязан анализировать всю цепочку поставок и реализацию каждого социального продукта, чтобы выявлять момент возникновения удорожания и разрабатывать оперативные меры на центральном уровне. Региональные власти, в свою очередь, должны оперативно выявлять причины роста цен и принимать меры на местах.

До конца марта — «чистка» овощных запасов

Особое внимание было уделено стабфондам овощей. Вице-премьер поручил всем регионам полностью реализовать накопленные запасы до конца марта, чтобы избежать дефицита и стабилизировать рынок. Министерству торговли и интеграции также поручено обеспечить поставки ранних овощей уже со второй половины марта, что позволит поддерживать доступные цены и минимизировать сезонные колебания.

