23.02.2026, 11:41

Цены на лекарства в аптеках Казахстана выросли на 15%: что происходит?

Новости Казахстана 0 487

Начало 2026 года ознаменовалось для системы здравоохранения Казахстана тревожным прецедентом. Несмотря на попытки государства стабилизировать стоимость медикаментов через установление предельных цен, на практике рынок столкнулся с обратным эффектом. По данным Бюро национальной статистики, в январе текущего года темпы роста цен на лекарства достигли 15,1% в годовом выражении, что стало абсолютным антирекордом за последние несколько лет

Фото: © Depositphotos.com/NataliSammm
Фото: © Depositphotos.com/NataliSammm

Для сравнения: в начале 2025 года инфляция в этом секторе удерживалась в коридоре 7–8%. Резкое ускорение динамики до 15% совпало с системными изменениями в налоговом законодательстве.

Налоговое давление и «ценовые ножницы»

Ключевым триггером изменений стало введение НДС на импорт и реализацию лекарственных средств:

  • С 1 января 2026 года: введена ставка 5% от установленной цены для коммерческого сегмента.

  • Перспектива 2027 года: ожидается дальнейшее увеличение налоговой нагрузки до 10%.

Проблема усугубляется тем, что на рынке продолжает действовать приказ Министерства здравоохранения, ограничивающий стоимость почти 5 000 наименований. Возникла ситуация «отрицательной маржинальности»: в ряде случаев установленная государством предельная оптовая цена оказалась ниже фактической себестоимости у производителя. Это сделало поставки многих зарубежных препаратов экономически невыгодными, спровоцировав их исчезновение с полок аптек.

Парадокс потребления: платим больше, получаем меньше

Статистические данные за три квартала 2025 года наглядно демонстрируют снижение доступности медицины для населения:

  1. Падение натуральных продаж: объем реализованных упаковок сократился на 13% (с 376,7 млн до 329 млн единиц).

  2. Рост денежных затрат: совокупные расходы граждан на медикаменты выросли до 537,4 млрд тенге (+11% за год).

  3. Вымывание бюджетного сегмента: доля препаратов стоимостью до 350 тенге сократилась с 48,4% до 36,5% всего за два года.

Фактически, дешевые отечественные и импортные аналоги исчезают, вынуждая потребителей переходить на более дорогие позиции в сегменте от 1 000 до 5 000 тенге.

Социальные последствия

Экономическое давление на фармацевтический рынок уже трансформировалось в проблему общественного здоровья. Выборочные опросы показывают пугающую статистику:

  • 22,5% граждан, отказавшихся от необходимого лечения, назвали основной причиной непомерно высокую стоимость препаратов.

  • 5,3% опрошенных не смогли получить медицинскую помощь из-за физического отсутствия нужных лекарств в аптечной сети.

Резюме

Попытка совместить жесткое ценовое регулирование с новыми налоговыми сборами привела к разбалансировке рынка. Вместо обещанного снижения цен на 15–30%, потребители получили дефицит доступных лекарств и существенное удорожание курса лечения. Без пересмотра механизмов взаимодействия с поставщиками и коррекции предельных цен риск дальнейшего сокращения ассортимента жизненно важных препаратов остается крайне высоким.

0
5
0
