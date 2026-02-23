Мартовские сюрпризы: Казахстан готовится к взлёту цен и новым тарифам

С наступлением весны казахстанцев ждет не только календарное обновление, но и целая серия изменений, способных повлиять на личные бюджеты. С 1 марта 2026 года вступают в силу новые тарифы, сборы и правила, которые затронут путешественников, клиентов банков, авиапассажиров, студентов, трудовых мигрантов и даже тех, кто просто выходит во двор, сообщает Lada.kz со ссылкой на Digital Business.

Фото: gov.kz

Февраль уже стал месяцем ценовых корректировок, однако март продолжает эту тенденцию. Речь идет как о внутренних решениях, так и о международных изменениях, которые неизбежно отражаются на расходах казахстанцев.

Египет повышает стоимость экстренной визы

С 1 марта 2026 года увеличивается стоимость экстренной визы по прибытии в Египет. Цена вырастет с 25 до 30 долларов. Соответствующее уведомление туроператоры получили от египетской стороны заранее, чтобы успеть скорректировать туристические программы и стоимость путевок.

Важно отметить, что речь идет именно о визе по прибытии. Для казахстанцев сохраняются прежние правила въезда, однако возможность оформить визу непосредственно в аэропорту доступна только в Шарм-эш-Шейхе. При планировании поездок в Каир, Хургаду и другие города визу необходимо оформлять заранее через дипломатические представительства.

На первый взгляд разница в 5 долларов кажется незначительной, однако для семейных поездок или групповых туров итоговая сумма увеличивается ощутимо. Особенно это чувствительно в условиях общего удорожания зарубежного отдыха.

Международные переводы через Halyk Bank станут дороже

О корректировке тарифов объявил Halyk Bank. С 26 марта 2026 года банк обновит комиссии на международные переводы. Точные размеры новых сборов пока не раскрываются, однако сам факт изменения условий уже подтвержден.

При этом переводы внутри банка и операции между казахстанскими банками останутся без изменений. Таким образом, повышение коснется прежде всего клиентов, отправляющих средства за рубеж — будь то поддержка родственников, оплата обучения или деловые расчеты.

В условиях растущей мобильности и увеличения числа казахстанцев, работающих или обучающихся за границей, любые изменения в тарифах на трансграничные переводы становятся ощутимыми для большого числа семей.

Внутренние авиаперелеты дорожают

С начала марта повышаются тарифы на внутренние рейсы авиакомпании SCAT. Продажа билетов по новым ценам началась с 20 февраля, а значит, пассажиры, не успевшие приобрести билеты заранее, уже столкнутся с обновленными тарифами.

Повышение затрагивает популярные направления между Астаной, Алматы, Шымкентом, Актау, Атырау и Усть-Каменогорском. Внутренние перелеты остаются важной частью транспортной системы страны, особенно с учетом больших расстояний между регионами. Поэтому даже умеренный рост стоимости авиабилетов может сказаться на деловой активности, туризме и семейных поездках.

На фоне общего подорожания транспортных услуг внутри страны это решение усиливает нагрузку на бюджеты путешествующих граждан.

В США станет дороже ускоренная обработка заявлений

Изменения коснутся и тех казахстанцев, кто подает документы в Служба гражданства и иммиграции США (USCIS). С 1 марта 2026 года увеличивается плата за премиальную, то есть ускоренную, обработку ряда заявлений.

Речь идет о формах, связанных с трудоустройством, иммиграцией и продлением статуса — I-129, I-140, I-539 и I-765. Туристические визы повышение не затрагивает, однако для работодателей, иностранных специалистов и студентов дополнительные расходы могут оказаться существенными.

Индексация проводится раз в два года с учетом инфляции, однако в совокупности с другими расходами на оформление документов это делает процесс легализации или трудоустройства в США еще более затратным.

Глобальный дефицит памяти приведет к росту цен на технику

Мартовские изменения не ограничиваются административными решениями. На глобальном уровне усиливается дефицит оперативной памяти, что отражается на стоимости электроники.

Крупнейшие производители чипов — Samsung, SK Hynix и Micron Technology — сосредоточили приоритетные поставки на сегменте искусственного интеллекта. В результате объемы памяти для массового рынка сокращаются.

Ожидается, что средняя цена смартфонов может вырасти до 8%. Новые модели телефонов, ноутбуков и игровых консолей либо подорожают, либо будут выпускаться с меньшим объемом памяти при прежней цене. Эксперты прогнозируют сохранение этой тенденции вплоть до 2028 года, пока новые производственные мощности не выйдут на полную загрузку.

Для Казахстана это означает постепенное подорожание электроники в рознице, особенно в сегменте новых моделей.

Киото резко увеличивает туристический налог

Еще один фактор удорожания зарубежных поездок — решение властей Киото. С 1 марта 2026 года туристический налог увеличивается сразу на 900%. Теперь путешественники будут платить от 6 до 66 долларов за ночь проживания, в зависимости от категории отеля.

Сбор будет взиматься напрямую через гостиницы. По расчетам, для пятизвездочных отелей дополнительные расходы могут достигать эквивалента около 33 тысяч тенге за сутки.

Местные власти объясняют меру необходимостью регулирования туристического потока и финансирования экологических и инфраструктурных проектов. Однако для казахстанцев, планирующих поездки в Японию, это делает путешествие еще более затратным.

Акиматы получают право штрафовать за мусор

С марта 2026 года в Казахстане расширяются полномочия местных исполнительных органов. Теперь акиматы всех регионов, включая Астану, Алматы и Шымкент, смогут самостоятельно штрафовать граждан за загрязнение общественных мест и нарушение правил благоустройства.

Ранее подобные меры применялись исключительно органами внутренних дел. Нововведение направлено на ускорение реагирования и повышение дисциплины в сфере общественного порядка.

По официальным данным, в 2025 году к ответственности за подобные нарушения привлекли более 591 тысячи человек, а общая сумма штрафов составила 5,2 млрд тенге. Расширение полномочий означает, что контроль станет более оперативным, а значит, вероятность получения штрафа возрастет.

Весна с дополнительной нагрузкой на бюджет

Таким образом, март 2026 года приносит целый комплекс изменений — от подорожания зарубежных виз и туристических сборов до роста цен на авиаперелеты, международные переводы и электронику. Одновременно усиливается административная ответственность внутри страны.

В совокупности эти решения формируют новую финансовую реальность, в которой даже незначительные на первый взгляд корректировки складываются в ощутимую нагрузку на личные и семейные бюджеты казахстанцев.