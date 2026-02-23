Куда уезжают казахстанцы: 156 тысяч граждан РК работают за рубежом

В 2025 году 156,7 тысячи казахстанцев официально трудоустроились за границей, выбрав для работы Россию, Южную Корею и Польшу. В то же время Китай стал лидером по притоку рабочей силы в Казахстан, обеспечив 55% от общего числа иностранных специалистов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Международную организацию по миграции

Долгое время Казахстан воспринимался исключительно как точка притяжения для рабочей силы из соседних стран. Однако данные за третий квартал 2025 года подтверждают: республика окончательно закрепила за собой статус активного участника глобального миграционного обмена. Трансформация из страны-ресивера в страну-экспортера трудовых ресурсов сопровождается усилением цифрового контроля и расширением географии поездок казахстанцев.

Куда уезжают казахстанцы

Согласно отчету «Матрицы отслеживания мобильности» (MTM), в третьем квартале 2025 года (июль-сентябрь) зафиксирован заметный рост активности на границах. Число прибывающих в страну увеличилось на 9% (до 4 743 891 человека), а выезжающих - на 14% (до 4 799 357 человек) по сравнению с предыдущим кварталом.

Большинство перемещений традиционно связано со странами СНГ (86-87% всех потоков). Основными партнерами остаются:

Узбекистан: 1 524 069 прибытий (37%) и 1 576 341 выезд (38%).

Российская Федерация: 1 275 161 прибытие (31%) и 1 312 008 выездов (31%).

Кыргызстан: 944 310 прибытий (23%) и 942 449 выездов (23%).

В сегменте стран дальнего зарубежья доминирует Китай, на который приходится более половины всех «не-СНГ» поездок (338 194 прибытия).

Портрет казахстанского мигранта: Куда и зачем уезжают?

Несмотря на общее снижение долгосрочной эмиграции, временная трудовая миграция становится массовым явлением. По состоянию на первые девять месяцев 2025 года за рубежом официально трудились 156,7 тыс. граждан Казахстана.

География трудоустройства граждан РК:

Российская Федерация: 128,8 тыс. человек.

Республика Корея: 15,2 тыс. человек.

Польша: 2,6 тыс. человек.

Великобритания: 1,4 тыс. человек.

Если рассматривать чистую эмиграцию (выезд на ПМЖ), то в третьем квартале 2025 года из страны выехали 5 975 человек. Для граждан РК (535 человек) топовыми направлениями стали США (111 чел.), Россия (86 чел.), Германия (59 чел.), Канада (55 чел.) и Кыргызстан (46 чел.).

Деньги в движении: Рекордные переводы

В третьем квартале 2025 года объем личных денежных переводов из Казахстана достиг 413 млн долларов США (215 млрд тенге), что на 14% больше показателей второго квартала.

Топ-3 стран-получателей денег из РК:

Узбекистан: $156 млн (39%).

Россия: $109 млн (26%).

Турция: $55 млн (15%).

Приток средств в Казахстан составил 120 млн долларов США. Основными донорами выступили Россия (24% - $29 млн) и США (15% - $18 млн).

Иностранная рабочая сила в Казахстане: Секторы и цифры

На 1 ноября 2025 года в стране официально работали 14 463 иностранных гражданина.

Основные страны-поставщики кадров (в абсолютных цифрах):

Китай: 5 405 человек (55%).

Узбекистан: 2 455 человек (25%).

Турция: 1 042 человека (11%).

Индия: 1 012 человек (10%).

Распределение по секторам экономики:

Строительство: 4 908 человек (49%).

Сельское, лесное хозяйство и рыболовство: 2 808 человек (28%).

Горнодобывающая промышленность: 1 173 человека (12%).

Обрабатывающая промышленность: 1 105 человек (11%).

Защита прав мигрантов: Что изменилось с 1 сентября?

Осень 2025 года принесла фундаментальные изменения. В своем Послании Президент Казахстана поручил внедрить единую цифровую систему отслеживания потоков для борьбы с неконтролируемой миграцией.

Ключевые нововведения:

Приоритет местным кадрам: Работодатели обязаны размещать вакансии на enbek.kz до подачи заявок на иностранцев. Замещение кадров: Иностранные специалисты 4-й категории должны быть замещены гражданами РК в срок от 6 месяцев до года. Цифровизация: Запущено 15 (уже 18) цифровых сервисов, включая подачу заявок на финансовую помощь и квоты переселения. Ужесточение контроля: При выявлении нарушений работодателю грозит запрет на привлечение иностранной силы на 12 месяцев.

Государство активно расширяет сеть соглашений для защиты казахстанцев за рубежом. К уже действующим договорам с Катаром и Великобританией планируется добавить соглашения с Японией, Южной Кореей (система EPS) и рядом европейских стран (Словакия, Германия, Италия и др.)