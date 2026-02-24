Kaspi.kz сделал неожиданное заявление о долларах

Казахстанцам, которые по привычке хранят валюту дома, фактически предложили альтернативу. Kaspi.kz объявил о расширении возможностей для владельцев долларовых вкладов — теперь пополнить депозит можно через банкомат в тенге с автоматической конвертацией, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.
Речь идет о попытке сделать хранение и управление валютой максимально простым и доступным — без походов в обменники и без необходимости держать наличные дома.
Теперь владельцы долларовых депозитов могут:
внести тенге через Kaspi Банкомат;
автоматически конвертировать сумму в доллары;
увидеть актуальный курс прямо на экране перед подтверждением операции;
получить мгновенное зачисление средств.
Конвертация производится по действующему курсу Kaspi.kz на момент операции. Клиент заранее видит условия обмена и подтверждает их самостоятельно.
Это означает, что для пополнения долларового вклада больше не обязательно искать наличные доллары или идти в обменный пункт.
Проверить состояние депозита, начисленные проценты и историю операций можно в любое время через мобильное приложение Kaspi.kz.
Фактически клиент получает:
полный контроль над счетом;
прозрачную информацию по курсу;
мгновенное отражение операций;
отсутствие «скрытых» задержек при зачислении.
Процедура максимально упрощена и проходит через приложение:
Зайти в сервис «Мой Банк».
Выбрать «Открыть депозит».
Указать сумму — в долларах или тенге.
Ознакомиться с курсом конвертации (если пополнение в тенге).
Подтвердить операцию.
Минимальная сумма пополнения — 10 долларов.
В отдельных случаях может потребоваться визит в отделение для подписания документов — например, если это первый валютный продукт клиента.
Kaspi.kz предусмотрел несколько вариантов внесения средств:
перевод между своими счетами внутри приложения;
внесение через долларовый банкомат;
пополнение в тенге или долларах в отделении;
перевод с текущего счета в офисе банка;
перевод из другого банка.
Если депозит пополняется в тенге, конвертация производится по курсу на момент внесения средств.
Процентная ставка по долларовому депозиту составляет:
1% годовых (номинальная);
1% годовых (эффективная).
Это консервативный инструмент с минимальной доходностью, который чаще рассматривается не как способ заработка, а как вариант сохранения средств в иностранной валюте.
Нововведение можно расценивать как обращение к казахстанцам, которые по-прежнему предпочитают хранить доллары «в сейфе» или «под подушкой».
Банк фактически предлагает:
безопасность вместо домашнего хранения;
цифровой контроль вместо наличных;
удобную конвертацию без походов в обменник;
мгновенное пополнение через банкомат.
В условиях колебаний курса и повышенного интереса к валютным накоплениям вопрос способа хранения средств становится не менее важным, чем сама валюта.
