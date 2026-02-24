Kaspi.kz сделал неожиданное заявление о долларах

Казахстанцам, которые по привычке хранят валюту дома, фактически предложили альтернативу. Kaspi.kz объявил о расширении возможностей для владельцев долларовых вкладов — теперь пополнить депозит можно через банкомат в тенге с автоматической конвертацией, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: ИТАР-ТАСС

Речь идет о попытке сделать хранение и управление валютой максимально простым и доступным — без походов в обменники и без необходимости держать наличные дома.

Новый формат: депозит в долларах — пополнение в тенге

Теперь владельцы долларовых депозитов могут:

внести тенге через Kaspi Банкомат ;

автоматически конвертировать сумму в доллары;

увидеть актуальный курс прямо на экране перед подтверждением операции;

получить мгновенное зачисление средств.

Конвертация производится по действующему курсу Kaspi.kz на момент операции. Клиент заранее видит условия обмена и подтверждает их самостоятельно.

Это означает, что для пополнения долларового вклада больше не обязательно искать наличные доллары или идти в обменный пункт.

Контроль 24/7: вся информация — в приложении

Проверить состояние депозита, начисленные проценты и историю операций можно в любое время через мобильное приложение Kaspi.kz.

Фактически клиент получает:

полный контроль над счетом;

прозрачную информацию по курсу;

мгновенное отражение операций;

отсутствие «скрытых» задержек при зачислении.

Как открыть долларовый депозит

Процедура максимально упрощена и проходит через приложение:

Зайти в сервис «Мой Банк». Выбрать «Открыть депозит». Указать сумму — в долларах или тенге. Ознакомиться с курсом конвертации (если пополнение в тенге). Подтвердить операцию.

Минимальная сумма пополнения — 10 долларов.

В отдельных случаях может потребоваться визит в отделение для подписания документов — например, если это первый валютный продукт клиента.

Все способы пополнения долларового депозита

Kaspi.kz предусмотрел несколько вариантов внесения средств:

перевод между своими счетами внутри приложения;

внесение через долларовый банкомат;

пополнение в тенге или долларах в отделении;

перевод с текущего счета в офисе банка;

перевод из другого банка.

Если депозит пополняется в тенге, конвертация производится по курсу на момент внесения средств.

Ставка: сколько можно заработать

Процентная ставка по долларовому депозиту составляет:

1% годовых (номинальная);

1% годовых (эффективная).

Это консервативный инструмент с минимальной доходностью, который чаще рассматривается не как способ заработка, а как вариант сохранения средств в иностранной валюте.

Почему это сигнал тем, кто хранит наличные дома

Нововведение можно расценивать как обращение к казахстанцам, которые по-прежнему предпочитают хранить доллары «в сейфе» или «под подушкой».

Банк фактически предлагает:

безопасность вместо домашнего хранения;

цифровой контроль вместо наличных;

удобную конвертацию без походов в обменник;

мгновенное пополнение через банкомат.

В условиях колебаний курса и повышенного интереса к валютным накоплениям вопрос способа хранения средств становится не менее важным, чем сама валюта.