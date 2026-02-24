18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
497.33
586.7
6.48
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
24.02.2026, 07:30

Kaspi.kz сделал неожиданное заявление о долларах

Новости Казахстана 0 1 698

Казахстанцам, которые по привычке хранят валюту дома, фактически предложили альтернативу. Kaspi.kz объявил о расширении возможностей для владельцев долларовых вкладов — теперь пополнить депозит можно через банкомат в тенге с автоматической конвертацией, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: ИТАР-ТАСС
Фото: ИТАР-ТАСС

Речь идет о попытке сделать хранение и управление валютой максимально простым и доступным — без походов в обменники и без необходимости держать наличные дома.

Новый формат: депозит в долларах — пополнение в тенге

Теперь владельцы долларовых депозитов могут:

  • внести тенге через Kaspi Банкомат;

  • автоматически конвертировать сумму в доллары;

  • увидеть актуальный курс прямо на экране перед подтверждением операции;

  • получить мгновенное зачисление средств.

Конвертация производится по действующему курсу Kaspi.kz на момент операции. Клиент заранее видит условия обмена и подтверждает их самостоятельно.

Это означает, что для пополнения долларового вклада больше не обязательно искать наличные доллары или идти в обменный пункт.

Контроль 24/7: вся информация — в приложении

Проверить состояние депозита, начисленные проценты и историю операций можно в любое время через мобильное приложение Kaspi.kz.

Фактически клиент получает:

  • полный контроль над счетом;

  • прозрачную информацию по курсу;

  • мгновенное отражение операций;

  • отсутствие «скрытых» задержек при зачислении.

Как открыть долларовый депозит

Процедура максимально упрощена и проходит через приложение:

  1. Зайти в сервис «Мой Банк».

  2. Выбрать «Открыть депозит».

  3. Указать сумму — в долларах или тенге.

  4. Ознакомиться с курсом конвертации (если пополнение в тенге).

  5. Подтвердить операцию.

Минимальная сумма пополнения — 10 долларов.

В отдельных случаях может потребоваться визит в отделение для подписания документов — например, если это первый валютный продукт клиента.

Все способы пополнения долларового депозита

Kaspi.kz предусмотрел несколько вариантов внесения средств:

  • перевод между своими счетами внутри приложения;

  • внесение через долларовый банкомат;

  • пополнение в тенге или долларах в отделении;

  • перевод с текущего счета в офисе банка;

  • перевод из другого банка.

Если депозит пополняется в тенге, конвертация производится по курсу на момент внесения средств.

Ставка: сколько можно заработать

Процентная ставка по долларовому депозиту составляет:

  • 1% годовых (номинальная);

  • 1% годовых (эффективная).

Это консервативный инструмент с минимальной доходностью, который чаще рассматривается не как способ заработка, а как вариант сохранения средств в иностранной валюте.

Почему это сигнал тем, кто хранит наличные дома

Нововведение можно расценивать как обращение к казахстанцам, которые по-прежнему предпочитают хранить доллары «в сейфе» или «под подушкой».

Банк фактически предлагает:

  • безопасность вместо домашнего хранения;

  • цифровой контроль вместо наличных;

  • удобную конвертацию без походов в обменник;

  • мгновенное пополнение через банкомат.

В условиях колебаний курса и повышенного интереса к валютным накоплениям вопрос способа хранения средств становится не менее важным, чем сама валюта.

5
10
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Казахстанцы могут перевести половину и больше своих пенсионных накопленийНовости Казахстана
01.02.2026, 07:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь