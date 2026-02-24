Эксперты рассказали о рисках девальвации тенге в Казахстане

В то время как 2025 год для курса доллара к тенге завершился почти идеально по прогнозам аналитиков, 2026 год сулит новые колебания валютного рынка, которые могут коснуться каждого казахстанца. Эксперты bcc invest в своем последнем макроэкономическом обзоре предупреждают о вероятном постепенном ослаблении национальной валюты в течение года, подчеркивая, что резкая девальвация пока не прогнозируется, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: кадр YouTube

Итоги 2025 года: тенге держался оптимистично

Прошлый год для валютного рынка Казахстана оказался относительно стабильным. Тенге, несмотря на ряд экономических вызовов, продемонстрировал укрепление и движение, соответствующее оптимистичному сценарию аналитиков.

Особое влияние на ситуацию оказало повышение базовой ставки до 18%, что привлекло инвесторов к государственным ценным бумагам и стимулировало операции carry trade. Такой подход позволил смягчить влияние внешних факторов и сохранить интерес к национальной валюте даже в условиях глобальных колебаний.

По мнению экспертов, результаты прошлого года полностью соответствовали их ожиданиям, а к концу 2025 года тенге достиг оптимистичных отметок, что стало редким исключением в привычной траектории постепенного ослабления национальной валюты.

Прогноз на 2026 год: доллар будет дорожать

Ситуация на 2026 год выглядит более сложной. Аналитики bcc invest пересмотрели прогноз по курсу USD/KZT, обозначив тенденцию к постепенному укреплению доллара и ослаблению тенге во второй половине года.

Базовый сценарий экспертов предусматривает, что среднегодовой курс доллара составит около 530 тенге, а к концу года может достичь 553 тенге за доллар. Причинами такого прогноза являются сочетание факторов внутренней и внешней экономики:

Снижение цен на нефть с 62 долларов за баррель к концу 2025 года до 52 долларов к декабрю 2026 года.

Планируемое снижение базовой ставки во второй половине года, что снизит привлекательность государственных ценных бумаг.

Сезонный рост спроса на иностранную валюту, который традиционно наблюдается в Казахстане во второй половине года.

Ослабление тенге, но без шока

Несмотря на прогнозируемое ослабление национальной валюты, аналитики исключают резкую девальвацию. Они отмечают, что давление на тенге со стороны нефти будет частично компенсировано снижением курса доллара США, уменьшением роли нефтяного сектора в экономике и постепенным ростом экспорта услуг и несырьевых отраслей.

Таким образом, даже при росте USD/KZT до 553 тенге к концу года, девальвация будет постепенной, что позволит бизнесу и населению адаптироваться к изменениям.

Денежно-кредитная политика и роль инвесторов

Важным фактором поддержки тенге в первой половине 2026 года станет сохранение относительно высокой базовой ставки на уровне 18%. Это позволит удержать интерес инвесторов к государственным ценным бумагам и обеспечит стабильный приток иностранной валюты.

Эксперты подчеркивают, что постепенное снижение ставки во второй половине года станет одним из ключевых триггеров для ослабления национальной валюты, но влияние этого фактора будет смягчено другими элементами экономического баланса.

Итог

Для казахстанцев 2026 год обещает умеренное укрепление доллара к тенге. Среднегодовой курс эксперты оценивают на уровне около 530 тенге за доллар, а к концу года прогнозируют отметку в 553 тенге. Несмотря на прогнозируемое ослабление тенге, резких колебаний и шоковой девальвации ожидать не стоит.

Таким образом, гражданам и бизнесу следует учитывать эти тенденции при планировании финансовых операций, инвестиций и расчетов в иностранной валюте.