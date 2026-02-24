18+
24.02.2026, 08:25

Нефтяные гиганты подали на Казахстан в суд из-за $5 млрд и вскрыли секретные документы — Bloomberg

Новости Казахстана 0 825

Международные энергетические гиганты обратились к арбитражу с требованием взыскать с Казахстана пять миллиардов долларов, вскрыв при этом секретные документы и поставив под вопрос деловую репутацию крупнейших игроков мировой нефтяной отрасли. В консорциум, подавший иск, вошли британская Shell, французская TotalEnergies, итальянская Eni, американская ExxonMobil, китайская CNPC, японская Inpex, а также национальная компания «Казмунайгаз», сообщает Lada.kz со ссылкой на Bloomberg.

Фото: ncoc.kz
Фото: ncoc.kz

Согласно заявлению Shell, опубликованному Bloomberg, обращение к международному арбитражу стало вынужденной мерой после того, как в декабре 2025 года суд в Астане отклонил апелляцию компаний на экологический штраф. «Несмотря на оспаривание обвинений и попытки решить вопрос путем диалога, эти усилия не привели к результату. Поэтому международные акционеры пришли к выводу, что у них нет иного выбора, кроме как инициировать запрос на арбитраж», — подчеркнул представитель Shell.

Корни конфликта уходят в прошлое

История разногласий берет начало в 2022 году, когда экологические службы зафиксировали многократное превышение допустимых лимитов хранения серы на технологическом комплексе «Болашак». Проверка показала, что на площадке скопилось более 1,7 миллиона тонн серы при разрешенных 730 тысячах тонн.

Внутренние документы NCOC, охватывающие период 2017–2020 годов, свидетельствуют о том, что руководство знало о рисках заранее. Менеджеры предлагали пути решения через переработку и экспорт серы, однако инициативу Eni поддержали далеко не все участники консорциума. ExxonMobil, TotalEnergies, CNPC и Inpex признали проект нерентабельным, что, по мнению экспертов, стало одной из причин экологического кризиса.

Казахстан против консорциума: опыт Карачаганак

Конфликт вокруг проекта Кашаган развивается на фоне обострения отношений Астаны с иностранными инвесторами. Напомним, что в январе 2026 года Казахстан выиграл арбитражный процесс по другому крупному нефтегазовому проекту — Карачаганаку, где речь шла о компенсации до четырех миллиардов долларов. Эта победа существенно укрепила переговорные позиции республики и продемонстрировала готовность защищать национальные интересы в суде международного уровня.

Аналитики отмечают, что исход текущего разбирательства может стать прецедентом для пересмотра операторской модели на Кашагане. «Судебные процессы и внутренние разногласия участников консорциума позволяют предположить, что модель управления проектом может быть пересмотрена, а «итальянский след» — устранен», — считает эксперт Олжас Байдильдинов.

Инвестиции под вопросом

Ситуацию усугубляет позиция Shell. Генеральный директор компании Ваэль Саван уже заявил о приостановке новых инвестиций в Казахстане до прояснения судебных перспектив, хотя при этом подчеркнул сохраняющийся потенциал страны. Рынки внимательно следят за развитием конфликта, так как исход арбитража может оказать влияние на дальнейшие стратегии крупнейших игроков отрасли в Центральной Азии.

