Температура воды в Каспийском море
24.02.2026, 10:14

В Казахстане поезда "подстроились" под Рамазан: особый график для постящихся

Новости Казахстана

В Казахстане на железных дорогах к священному месяцу Рамазан вводят особый режим работы вагонов-ресторанов. Изменения коснутся порядка 40 вагонов-ресторанов в поездах АО «Пассажирские перевозки», где будут созданы комфортные условия для пассажиров, соблюдающих пост, сообщает пресс-служба КТЖ, сообщает Lada.kz. 

Фото: пресс-служба КТЖ
Фото: пресс-служба КТЖ

Специальный график для пассажиров в период поста

Как уточнили в компании, вагоны-рестораны будут функционировать ежедневно с 8:00 до полуночи, однако для удобства тех, кто соблюдает Рамазан, предусмотрен дополнительный утренний прием пищи. В период с 04:00 до 05:00 во время сәресі (сухур) пассажиры смогут насладиться утренней трапезой перед началом поста, а в течение дня рестораны предложат специальные сеты, учитывающие требования священного месяца.

Ифтар на колёсах: вода и финики бесплатно

Особое внимание в КТЖ уделили вечеру – времени ауызашар (ифтар). Пассажиры смогут бесплатно получить воду и финики, а алкоголь в этот период продаваться не будет. Такой подход позволит создать в поездах атмосферу, соответствующую духовной традиции Рамазана, и обеспечит пассажирам удобство и комфорт во время длительных поездок.

Новый подход к сервису на железной дороге

Эксперты отмечают, что введение специального графика вагонов-ресторанов в период Рамазана демонстрирует гибкость транспортной системы Казахстана и внимательность к религиозным и культурным особенностям пассажиров. Помимо традиционного питания, пассажиры смогут рассчитывать на улучшенный сервис, адаптированный к ритму священного месяца.

В целом, инициатива КТЖ направлена на создание условий, когда соблюдение поста в поездках станет максимально удобным, а путешествия на железной дороге — комфортными и безопасными для всех категорий пассажиров.

