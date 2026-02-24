В Казахстане открылся уникальный магазин, где продают новые вещи из госрезерва СССР

В Астане открылся уникальный магазин, где можно приобрести вещи, произведённые ещё в Советском Союзе. Но это не антиквариат в привычном понимании — товары абсолютно новые, сохранившиеся в идеальном состоянии десятилетиями. Без маркетинговой мишуры и модных брендов, но с проверенной надёжностью и качеством, подтверждённым ГОСТами, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz .

Фото: digitalbusiness.kz

Интерес к этому проекту оказался удивительно высоким: заказы поступают не только со всех уголков Казахстана, но и из-за границы. Молодёжь покупает советские вещи как оригинальные подарки своим родителям, а старшее поколение видит в них возможность вспомнить молодость.

Продукция из госрезерва СССР

По словам администрации магазина, все товары поступили из государственного материального резерва Советского Союза. Эти стратегические запасы создавались для чрезвычайных ситуаций, войн и кризисов.

«Всё закладывалось не для того, чтобы быстро продать, а чтобы не подвести в самый трудный момент», — рассказывают в магазине. В резерв входили ткани, одежда, бытовое оборудование и техника, изготовленные с расчётом на долговечность и надёжность.

На протяжении десятков лет эти предметы хранились в запечатанном виде на специальных складах. По завершении срока консервации часть запасов была выведена в гражданский оборот и реализована через аукционы, что позволило открыть магазин с советскими товарами в Астане.

«Это вещи, сделанные на совесть, с запасом прочности. Для тех, кто ценит качество, а не громкую упаковку», — отмечают продавцы.

Кто покупает советские товары

Основная аудитория — люди старше сорока лет. Для них покупки в магазине — это возможность вернуться в детство и юность, вспомнить атмосферу советской эпохи.

Однако и молодёжь проявляет интерес. Кто-то ищет реквизит для съёмок видео и фотопроектов, а кто-то хочет сделать необычный подарок родителям. По словам продавцов, дети нередко приобретают платья, текстиль или посуду, чтобы «вернуть» маме и папе атмосферу молодости.

Высокий спрос объясняется не только ностальгией, но и качеством продукции: многие отмечают, что вещи из госрезерва не теряют своих свойств даже спустя десятки лет, что почти невозможно найти в современной одноразовой продукции.

Что можно найти на полках

Ассортимент магазина впечатляет: здесь есть всё — от текстиля и одежды до бытовых приборов и фарфоровой посуды. Цены при этом остаются доступными:

Тарелки — от 500 тенге

Нижнее бельё — до 1000 тенге

Мужские хлопковые майки — 1500 тенге

Шинель 1981 года — 15 000 тенге

Пижама — 9000 тенге

Наматрасник — 3500 тенге

Наволочки и простыни «Минздрав» — 900 и 2500 тенге

Платья из натурального хлопка — от 10 000 тенге

Мужской рабочий костюм — 10 000 тенге

Помимо одежды и текстиля, магазин предлагает лечебные банки, брезенты, овчинные полушубки, пальто, шаровары, фарфоровую посуду, лампы, механические тонометры и другие предметы бытовой необходимости, которые создавались с расчётом на долговечность и многоразовое использование.

Где и когда посетить

Магазин расположен по адресу: Астана, ул. Кенесары, 40, БЦ «7 континент», 6 этаж, офис 610. Работает ежедневно с 11:00 до 18:00.

Телефон для справок и заказов: 8 701 533 53 60.

Такой проект стал настоящей находкой для тех, кто ценит качество и ностальгию, а также для коллекционеров и любителей необычных подарков. Время здесь словно замерло: товары советской эпохи продолжают служить спустя десятилетия и дарят своим обладателям кусочек истории.