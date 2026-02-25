18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
25.02.2026, 06:38

Медсёстры Казахстана публично обратились с требованиями к министру здравоохранения

Новости Казахстана

Средний медицинский персонал Казахстана инициировал общественную петицию с обращением к министру здравоохранения Акмарал Альназарова. Документ опубликован на платформе ePetition.kz и уже вызвал широкий отклик в профессиональной среде, сообщает Lada.kz. 

Фото: Яндекс Карты
Фото: Яндекс Карты

Средний медперсонал потребовал системных изменений в отрасли

Инициаторами выступили медицинские сестры, фельдшеры, акушерки, лаборанты, а также сотрудники Центров оказания специальных социальных услуг и других учреждений здравоохранения и социальной сферы. В тексте обращения подчеркивается, что речь идет о коллективной позиции представителей среднего медицинского звена, которое составляет основу практического здравоохранения страны.

Авторы петиции заявляют, что их требования направлены не на конфронтацию, а на системное совершенствование отрасли — от условий труда до механизмов профессионального роста и прозрачности кадровых процедур.

Образование за свой счет: медики требуют компенсаций

Одной из ключевых тем обращения стала проблема финансирования профессионального обучения. В петиции отмечается, что большинство работников среднего медицинского звена оплачивают курсы повышения квалификации и образовательные программы за собственные средства.

По словам заявителей, даже если обучение проходит по приоритетным для системы здравоохранения направлениям, государственная компенсация или частичное возмещение затрат не предусмотрены. Такая практика, считают медики, создает дополнительную финансовую нагрузку на специалистов, которые и без того работают в условиях высокой ответственности и интенсивной занятости.

В обращении предлагается рассмотреть возможность частичной или полной компенсации расходов на обучение. Также авторы инициативы выступают за введение единовременных выплат для сотрудников, успешно завершивших программы прикладного или академического бакалавриата, а также прошедших сертифицированные курсы повышения квалификации.

По их мнению, подобные меры стали бы не только формой социальной поддержки, но и стимулом для повышения качества медицинских услуг.

Работа с особыми пациентами без льгот и надбавок

Отдельный блок требований касается условий труда работников Центров оказания специальных социальных услуг. В петиции подчеркивается, что сотрудники этих учреждений ежедневно взаимодействуют с пациентами, страдающими психическими и поведенческими расстройствами, а также другими сложными заболеваниями.

Медики обращают внимание, что по характеру нагрузки и степени психоэмоционального напряжения их работа сопоставима с деятельностью персонала психоневрологических организаций. При этом действующее регулирование не предусматривает для них надбавок за вредные условия труда, льгот, сокращенного стажа для выхода на пенсию или дополнительных отпусков.

Авторы обращения считают такую ситуацию несправедливой и предлагают пересмотреть статус сотрудников ЦОССУ, закрепив за ними соответствующие компенсации. В числе возможных мер называются надбавки за вредность, дополнительные дни отдыха и пересмотр пенсионных условий.

Прозрачность квалификаций и борьба с коррупционными рисками

Еще одним направлением, отраженным в петиции, стала цифровизация процессов повышения квалификации и устранение коррупционных рисков. Представители среднего медперсонала настаивают на необходимости более прозрачных и понятных процедур присвоения категорий и подтверждения профессионального уровня.

По их мнению, внедрение цифровых инструментов и четких регламентов позволит снизить субъективность решений и повысить доверие внутри системы здравоохранения.

В финале обращения авторы подчеркивают, что рассматривают петицию как шаг к справедливому признанию роли среднего медицинского персонала в развитии национального здравоохранения. Они выражают надежду, что государственные органы поддержат инициативы, направленные на профессиональный рост, улучшение качества ухода за пациентами и укрепление всей медицинской системы страны.

Пока официальной реакции Министерства здравоохранения на опубликованное обращение не последовало.

8
1
0
