Жительница Казахстана получила пять лет лишения свободы за публикацию в TikTok

В Северо-Казахстанской области резонансное дело закончилось уголовным приговором для 40-летней женщины, оставившей комментарий в социальной сети TikTok, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: freepik

Суд признал её виновной в сепаратистской деятельности и назначил пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Дело привлекло внимание общественности не только из-за тяжести наказания, но и из-за контекста использования социальных сетей в правовой плоскости страны.

Жительница района Шал акына на скамье подсудимых

Подсудимая, индивидуальный предприниматель с двумя дочерьми, одна из которых несовершеннолетняя, в прошлом году оставила комментарий под публикацией в TikTok, обсуждавшей возможное переименование города Петропавловск. На её странице, где она зарегистрирована под ником «Цветочек», насчитывается около двух тысяч подписчиков.

Следствие утверждает, что её комментарий представлял потенциальную угрозу территориальной целостности Казахстана и мог спровоцировать межнациональную напряжённость. В приговоре суда отмечается, что другие пользователи соцсети откликнулись на публикацию, призывая привлечь автора комментария к уголовной ответственности за сепаратизм.

Полиция и эксперты установили реальность угрозы

После того как один из пользователей подал заявление в полицию, сотрудники правоохранительных органов быстро установили личность автора аккаунта. Сама подсудимая на суде признала, что написала комментарий, но настаивала, что её слова были поняты неправильно и не несли угрозы государству. Она утверждала, что не знала о юридической ответственности за сепаратизм и не следила за новостями о делах по статье 180 УК «Сепаратистская деятельность».

Тем не менее, экспертиза судебных психолого-филологов с привлечением политолога пришла к выводу, что в её комментариях присутствуют признаки пропаганды нарушения территориальной целостности страны. Показания свидетелей и другие собранные доказательства также подтвердили версию обвинения.

Решение суда и судьба семьи

Суд района Шал акына признал женщину виновной и назначил ей пять лет лишения свободы. Подсудимая, находившаяся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, была взята под стражу прямо в зале суда.

Органы опеки приняли решение о направлении несовершеннолетней дочери женщины в центр поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, что добавило делу социального резонанса.

Предыдущие прецеденты: TikTok как повод для уголовного преследования

Это не первый случай, когда комментарий в социальной сети приводит к уголовной ответственности. Ранее в Костанае женщина была приговорена к двум годам лишения свободы за публичные высказывания оскорбительного характера по признаку национальной принадлежности в ходе онлайн-эфира TikTok. В обоих случаях суды квалифицировали действия пользователей как угрозу общественной безопасности и национальному единству, назначив наказание с отбыванием в исправительных учреждениях разной степени безопасности.