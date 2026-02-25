18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
501.26
590.38
6.54
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
25.02.2026, 07:22

Жительница Казахстана получила пять лет лишения свободы за публикацию в TikTok

Новости Казахстана 0 1 160

В Северо-Казахстанской области резонансное дело закончилось уголовным приговором для 40-летней женщины, оставившей комментарий в социальной сети TikTok, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: freepik
Фото: freepik

Суд признал её виновной в сепаратистской деятельности и назначил пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Дело привлекло внимание общественности не только из-за тяжести наказания, но и из-за контекста использования социальных сетей в правовой плоскости страны.

Жительница района Шал акына на скамье подсудимых

Подсудимая, индивидуальный предприниматель с двумя дочерьми, одна из которых несовершеннолетняя, в прошлом году оставила комментарий под публикацией в TikTok, обсуждавшей возможное переименование города Петропавловск. На её странице, где она зарегистрирована под ником «Цветочек», насчитывается около двух тысяч подписчиков.

Следствие утверждает, что её комментарий представлял потенциальную угрозу территориальной целостности Казахстана и мог спровоцировать межнациональную напряжённость. В приговоре суда отмечается, что другие пользователи соцсети откликнулись на публикацию, призывая привлечь автора комментария к уголовной ответственности за сепаратизм.

Полиция и эксперты установили реальность угрозы

После того как один из пользователей подал заявление в полицию, сотрудники правоохранительных органов быстро установили личность автора аккаунта. Сама подсудимая на суде признала, что написала комментарий, но настаивала, что её слова были поняты неправильно и не несли угрозы государству. Она утверждала, что не знала о юридической ответственности за сепаратизм и не следила за новостями о делах по статье 180 УК «Сепаратистская деятельность».

Тем не менее, экспертиза судебных психолого-филологов с привлечением политолога пришла к выводу, что в её комментариях присутствуют признаки пропаганды нарушения территориальной целостности страны. Показания свидетелей и другие собранные доказательства также подтвердили версию обвинения.

Решение суда и судьба семьи

Суд района Шал акына признал женщину виновной и назначил ей пять лет лишения свободы. Подсудимая, находившаяся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, была взята под стражу прямо в зале суда.

Органы опеки приняли решение о направлении несовершеннолетней дочери женщины в центр поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, что добавило делу социального резонанса.

Предыдущие прецеденты: TikTok как повод для уголовного преследования

Это не первый случай, когда комментарий в социальной сети приводит к уголовной ответственности. Ранее в Костанае женщина была приговорена к двум годам лишения свободы за публичные высказывания оскорбительного характера по признаку национальной принадлежности в ходе онлайн-эфира TikTok. В обоих случаях суды квалифицировали действия пользователей как угрозу общественной безопасности и национальному единству, назначив наказание с отбыванием в исправительных учреждениях разной степени безопасности.

9
15
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Казахстанцы могут перевести половину и больше своих пенсионных накопленийНовости Казахстана
01.02.2026, 07:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь