Правила ввоза автомобилей изменились в Казахстане

С 1 января 2026 года ввоз электромобилей в Казахстан перестал быть преференциальным: теперь владельцам придётся оплачивать полные таможенные пошлины и налоги, что существенно меняет правила игры для любителей экологичного транспорта. Ранее с 2022 по 2025 год граждане страны могли воспользоваться льготами, предоставленными в рамках Таможенного союза, что делало приобретение электромобиля более доступным, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Льготы остались в прошлом: квоты отменены

Главный эксперт управления неторгового оборота Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Медет Меделбай разъяснил ситуацию в прямом эфире на официальной странице ведомства в Instagram. Он напомнил, что в течение нескольких лет Казахстан ежегодно получал квоту на ввоз электромобилей без уплаты пошлин: в 2022 году она составляла 10 тысяч автомобилей, а с 2023 по 2025 год – по 15 тысяч ежегодно.

«Наши граждане имели отличную возможность приобрести электромобиль без уплаты таможенных сборов и налогов. Однако в конце 2025 года комиссия ЕАЭК приняла решение о том, что на 2026 год квота продлеваться не будет. Это значит, что с 2026 года ввоз электромобилей будет происходить в общем порядке с уплатой всех обязательных платежей», – пояснил Меделбай.

Три способа таможенного оформления электромобиля

По словам эксперта, существует три основных пути оформления электромобиля на таможне:

Первый способ – оформление по Декларации на товары (ДТ). Здесь применяются два варианта ставок:

Ставки в рамках обязательств Казахстана перед Всемирной торговой организацией: таможенный сбор – 6 МРП, НДС – 16%. При этом автомобили, ввезённые по этой схеме, нельзя вывозить за пределы Казахстана и других стран ЕАЭС; пользоваться ими разрешено исключительно на территории республики.

По Единому таможенному тарифу (ЕТТ) ЕАЭС: таможенный сбор – 6 МРП, ввозная пошлина – 15% от таможенной стоимости, НДС – 16%. Преимущество этого варианта в том, что автомобили можно реализовывать и вывозить за пределы Казахстана.

Второй способ – оформление по Пассажирской таможенной декларации (ПТД), при котором совокупный таможенный платеж составляет 31% от стоимости транспортного средства.

Третий способ подразумевает индивидуальное оформление для коммерческого использования, однако правила по срокам ввоза остаются строгими: один человек может ввезти в страну только один электромобиль в год. Даже если в декабре была произведена регистрация, следующий ввоз возможен только через 365 дней.

Ограничения и важные нюансы

Медет Меделбай подчеркнул, что электромобили можно ввозить как для личного пользования, так и для коммерческих целей, однако нарушать правила квоты нельзя.

«Некоторые граждане думают, что после ввоза в декабре можно сразу в январе привезти второй электромобиль. Это неправильно. По закону следующий ввоз возможен только спустя год», – отметил эксперт.

Таким образом, с 2026 года приобретение электромобиля в Казахстане перестаёт быть льготным мероприятием и требует внимательного изучения всех таможенных процедур и налоговых обязательств. Владельцам и потенциальным покупателям теперь предстоит тщательно планировать свои расходы и оформление, чтобы избежать неприятных сюрпризов на границе.