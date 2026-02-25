Казахстанцам рекомендуют пересмотреть валюту для сбережения накоплений

Казахстанские инвесторы и владельцы сбережений оказались перед непростым выбором: в какой валюте хранить деньги в 2026 году — в евро или в долларах США, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Ситуация осложняется тем, что за последние месяцы динамика обеих валют заметно разошлась: евро укрепился к тенге, а доллар слегка ослабел. При этом в глобальном масштабе доллар выглядит сильнее, а евро — под давлением. Какие факторы влияют на эти колебания и что это значит для казахстанских вкладчиков, разберемся подробно.

Евро на спаде: геополитика диктует курс

К концу февраля евро оказался около минимальных отметок за месяц. Основными драйверами выступили геополитические события на Ближнем Востоке и рост цен на нефть. Усиление напряженности вокруг Ирана и возможная эскалация в регионе поддерживают спрос на доллар как на «тихую гавань» для инвесторов, отмечает агентство Bloomberg.

За последнюю неделю евро потерял около 0,8% к доллару — это худший результат за три месяца. На момент публикации на межбанковском рынке Forex евро торгуется в районе 1,1765 доллара США. Падение евро совпало с ростом нефтяных котировок до шестимесячных максимумов и усилением давления со стороны США на Иран в рамках переговоров по ядерной программе.

Дополнительное давление на евро оказывают сообщения о масштабном наращивании американских войск в регионе — крупнейшем со времен 2003 года. Для финансовых рынков это означает усиление спроса на доллар, воспринимаемый как надежная защита от неопределенности.

Франческо Пезоле, валютный стратег ING Bank NV, считает евро переоцененным, так как текущие геополитические риски еще не полностью отражены в рыночных котировках. По его прогнозу, в случае серьезной эскалации пара евро/доллар может опуститься к отметке 1,16. В условиях высокой неопределенности трейдеры все чаще сосредотачиваются не на активных покупках валюты, а на защите своих портфелей от краткосрочного ослабления евро.

Сильный доллар: тактика против стратегии

На стороне доллара работают и внутренние экономические факторы США. Американская валюта укрепляется к мировым валютам на фоне введения новых импортных тарифов администрацией президента Дональда Трампа. С 24 февраля вступила в силу десятипроцентная пошлина на все иностранные товары, ввозимые в США. Мера рассчитана на 150 дней, однако уже рассматривается возможность повышения ставки до 15%.

Тем не менее, несмотря на кажущуюся текущую силу доллара, многие крупные банки и аналитики сохраняют умеренно оптимистичный взгляд на перспективы евро в 2026 году. В среднесрочной перспективе ослабление доллара и укрепление европейской валюты остаются вероятными, особенно если ФРС снизит процентные ставки, а экономическая активность в еврозоне восстановится.

Прогнозы банков: евро возвращается в игру

Аналитические прогнозы ведущих банков демонстрируют, что к концу 2026 года пара EUR/USD может находиться в диапазоне 1,20–1,30:

Deutsche Bank ожидает около 1,25

Danske Bank прогнозирует 1,22

UBS оценивает уровень около 1,20

Berenberg видит потенциал до 1,30 по паритету покупательной способности

Nordea и MUFG ориентируются на 1,24

В Bank of America отмечают, что основной тренд на ослабление доллара может проявиться после первого квартала 2026 года. Катализаторами выступят снижение ставок ФРС, стимулирующие меры в Китае и изменения фискальной политики Германии. Ожидается, что Европейский центральный банк в ближайшие 18 месяцев скорее дважды снизит ставку, чем будет повышать, что создаст более предсказуемую динамику для рынка.

Взгляд с позиции казахстанцев: евро выигрывает у доллара

Для граждан Казахстана важна не только пара евро/доллар, но и динамика валют относительно тенге. За последний год евро подорожал с 525 до 586 тенге, что составляет рост около 11,6%. Доллар за тот же период немного снизился — с 502,47 до 497,33 тенге, то есть потерял примерно 1%.

Это означает, что владелец сбережений в евро за год сохранил покупательную способность лучше, чем держатель долларов, если считать в национальной валюте.

Эксперты дают несколько практических рекомендаций для инвесторов:

Диверсификация сбережений между тенге, долларом и евро снижает риски, связанные с колебаниями одной валюты.

Текущая слабость евро по отношению к доллару может рассматриваться как возможность постепенного входа в европейскую валюту небольшими суммами.

Краткосрочные колебания определяются геополитикой, а среднесрочные прогнозы крупных банков указывают на потенциал умеренного укрепления евро в горизонте 1–2 лет.

Для частного инвестора это значит, что евро остается не инструментом для быстрой спекуляции, а элементом финансовой подушки, способной защитить накопления от инфляции и непредсказуемых валютных скачков. Сейчас рынок живет в режиме неопределенности, и именно дисциплина, диверсификация и стратегический горизонт планирования оказываются важнее, чем попытки угадать следующий скачок курса.