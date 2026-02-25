18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
25.02.2026, 10:11

МИФИ открывает Казахстану путь к собственной ядерной элите

Новости Казахстана

Казахстан сделал значительный шаг в развитии своей атомной отрасли, подписав важный документ о сотрудничестве с российским Национальным исследовательским ядерным университетом "МИФИ" (НИЯУ МИФИ). Меморандум, заключённый между Алматинским филиалом МИФИ и Институтом ядерной физики Казахстана, направлен на создание системы подготовки высококвалифицированных специалистов для работы в атомной энергетике страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

© Photo: Официальный канал университета НИЯУ МИФИ
© Photo: Официальный канал университета НИЯУ МИФИ

Документ подписали проректор НИЯУ МИФИ Дмитрий Савкин и заместитель генерального директора Института ядерной физики Нуржан Садуев. По словам представителей вуза, меморандум создаёт платформу для долгосрочного сотрудничества в образовательной и научной сферах, а также формирует устойчивую модель интеграции науки и высшего образования.

Алматинский филиал МИФИ становится центром атомного образования

Особое внимание в рамках соглашения уделено развитию Алматинского филиала НИЯУ МИФИ как ключевой образовательной площадки Казахстана по подготовке кадров для атомной отрасли. Уже сейчас филиал предлагает программы по направлениям "Ядерная физика и технологии" и "Информатика и вычислительная техника".

В ближайшей перспективе планируется значительное расширение образовательных программ, усиление научно-исследовательской работы, вовлечение студентов и преподавателей в совместные проекты с Институтом ядерной физики. Также особое внимание уделят модернизации лабораторной базы и учебной инфраструктуры, что позволит студентам работать с современным оборудованием и участвовать в реальных научных исследованиях.

Наука и образование как ключ к атомной безопасности

Сотрудничество двух организаций нацелено не только на подготовку кадров, но и на укрепление научного потенциала Казахстана. В рамках меморандума обсуждаются вопросы совместных образовательных программ, интеграции исследовательских проектов и обмена опытом между российскими и казахстанскими учёными.

НИЯУ МИФИ, являющийся ведущим техническим вузом России, известен своими достижениями в области ядерной физики, инженерного образования и лазерных технологий. Для Казахстана открытие и развитие филиала такого уровня означает создание надёжного кадрового резерва, который станет фундаментом для будущего атомного сектора страны.

Алматинский филиал МИФИ, открытый в 2022 году, уже активно формирует профессионалов, способных работать с современными технологиями атомной энергетики. Новый этап сотрудничества с Институтом ядерной физики позволит интегрировать образовательный процесс с реальными научными исследованиями, что создаст уникальные возможности для молодых специалистов и обеспечит Казахстану независимое ядро квалифицированных кадров для развития атомной отрасли.

