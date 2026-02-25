18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
25.02.2026, 10:29

Американский демарш: США сделали Украине официальное предупреждение из-за ударов по КТК, затронувших Казахстан

Новости Казахстана

После серии атак дронов на стратегический нефтепровод Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) Госдепартамент США направил Украине официальный демарш. Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина, сообщает Lada.kz со ссылкой на Reuters.

Фото: кадр YouTube
Дипломатическое уведомление, по словам посла, стало редким и необычным шагом администрации президента Дональд Трамп, демонстрируя высокую степень вовлеченности США в защиту своих экономических интересов в Центральной Азии.

Последствия ударов по энергетической инфраструктуре

Стефанишина подчеркнула, что атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающий объект в Черном море в конце прошлого года оказали влияние на американские инвестиции, проходящие через Казахстан.

«Мы слышали, что украинские атаки на Новороссийск затронули некоторые американские проекты, реализуемые через Казахстан. И нам сообщили, что следует воздерживаться от нападений на американские интересы», — отметила посол.

Этот шаг США отражает растущую взаимосвязь между конфликтами на постсоветском пространстве и глобальными экономическими потоками. Несмотря на то что атаки не касались напрямую американской территории, последствия для международных инвестиций оказались ощутимыми, что потребовало вмешательства Вашингтона.

США разделяют военные и экономические интересы

Важно подчеркнуть, что, по словам Стефанишиной, США не указывали Киеву воздерживаться от ударов по российской военной и энергетической инфраструктуре. Демарш касался исключительно защиты экономических интересов, связанных с американскими инвестициями в Казахстане.

«Это было связано именно с тем фактом, что американские экономические интересы были затронуты. Мы приняли это к сведению», — добавила посол.

Таким образом, ситуация демонстрирует сложность современной геополитики, где действия в одной точке мира могут мгновенно влиять на инвестиционные потоки в другом регионе. Казахстан, традиционно воспринимаемый как стабильный узел в энергетической инфраструктуре, оказался вовлечен в стратегические расчеты, исходящие далеко за пределы Центральной Азии.

Казахстан между дронами и долларом

Атака на КТК показала, что энергетическая инфраструктура страны становится не только объектом региональной безопасности, но и фактором глобальной дипломатии. США своим демаршем подчеркнули, что интересы американских компаний и инвесторов являются приоритетом, даже если речь идет о третьих странах.

Эксперты отмечают, что подобные случаи могут служить сигналом для других государств, что любое вмешательство в стратегические активы способно вызвать международные дипломатические реакции, зачастую неожиданные и непрямые.

