После серии атак дронов на стратегический нефтепровод Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) Госдепартамент США направил Украине официальный демарш. Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина, сообщает Lada.kz со ссылкой на Reuters.
Дипломатическое уведомление, по словам посла, стало редким и необычным шагом администрации президента Дональд Трамп, демонстрируя высокую степень вовлеченности США в защиту своих экономических интересов в Центральной Азии.
Стефанишина подчеркнула, что атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающий объект в Черном море в конце прошлого года оказали влияние на американские инвестиции, проходящие через Казахстан.
«Мы слышали, что украинские атаки на Новороссийск затронули некоторые американские проекты, реализуемые через Казахстан. И нам сообщили, что следует воздерживаться от нападений на американские интересы», — отметила посол.
Этот шаг США отражает растущую взаимосвязь между конфликтами на постсоветском пространстве и глобальными экономическими потоками. Несмотря на то что атаки не касались напрямую американской территории, последствия для международных инвестиций оказались ощутимыми, что потребовало вмешательства Вашингтона.
Важно подчеркнуть, что, по словам Стефанишиной, США не указывали Киеву воздерживаться от ударов по российской военной и энергетической инфраструктуре. Демарш касался исключительно защиты экономических интересов, связанных с американскими инвестициями в Казахстане.
«Это было связано именно с тем фактом, что американские экономические интересы были затронуты. Мы приняли это к сведению», — добавила посол.
Таким образом, ситуация демонстрирует сложность современной геополитики, где действия в одной точке мира могут мгновенно влиять на инвестиционные потоки в другом регионе. Казахстан, традиционно воспринимаемый как стабильный узел в энергетической инфраструктуре, оказался вовлечен в стратегические расчеты, исходящие далеко за пределы Центральной Азии.
Атака на КТК показала, что энергетическая инфраструктура страны становится не только объектом региональной безопасности, но и фактором глобальной дипломатии. США своим демаршем подчеркнули, что интересы американских компаний и инвесторов являются приоритетом, даже если речь идет о третьих странах.
Эксперты отмечают, что подобные случаи могут служить сигналом для других государств, что любое вмешательство в стратегические активы способно вызвать международные дипломатические реакции, зачастую неожиданные и непрямые.
