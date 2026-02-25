18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
25.02.2026, 11:04

11 миллиардов тенге исчезли из-под носа государства: КНБ задержал экс-главу Фонда проблемных кредитов

Новости Казахстана 0 912

В Казахстане продолжается череда громких антикоррупционных дел. На этот раз внимание правоохранителей привлек бывший председатель правления АО «Фонд проблемных кредитов» при Министерстве финансов. Служба по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности при координации прокуратуры задержала экс-руководителя фонда, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

Фото: gov.kz
Подозрения в многомиллиардных злоупотреблениях

По официальным данным КНБ, бывший глава фонда подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие установило, что он незаконно предоставил частному собственнику право удерживать денежные средства, полученные от реализации залогового имущества. Эти средства должны были быть направлены обратно в фонд, однако действия экс-руководителя привели к ущербу государства в размере 11,4 миллиарда тенге.

Кроме того, следственные органы зафиксировали случаи продажи государственного имущества по заниженной стоимости, что стало причиной недополучения бюджетом более 1,3 миллиарда тенге.

Задержанные компании и поддельные документы

Следствием также выявлены причастные лица среди собственников компаний-должников и их соучастников. По данным КНБ, они использовали поддельные документы для реализации залоговых земельных участков, что причинило ущерб фонду в размере 800 миллионов тенге.

Все фигуранты были задержаны и взяты под стражу с санкции суда по статьям 190 и 361 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Кроме того, на имущество подозреваемых наложен арест. В данный момент проводится досудебное расследование для установления всех обстоятельств дела и причастных лиц.

Последствия для государства и финансового сектора

Случай с экс-главой фонда подчеркивает серьезные проблемы в системе управления государственными активами и реализации залогового имущества. Миллиардные убытки, зафиксированные в ходе расследования, вызывают вопросы о внутреннем контроле и прозрачности операций с государственным имуществом. Эксперты отмечают, что выявление и привлечение к ответственности виновных может стать сигналом для улучшения механизмов финансового надзора и усиления контроля над расходованием бюджетных средств.

