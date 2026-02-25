18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
501.26
590.38
6.54
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
25.02.2026, 12:27

Без ответа: в Миннауки не знают, на каком этапе исследование часового пояса на здоровье граждан в Казахстане

Новости Казахстана 0 413

В кулуарах мажилиса вице-министр высшего образования и науки Казахстана Гульзат Кобенова ответила на вопросы журналистов о ходе исследования влияния смены часового пояса на здоровье и самочувствие граждан, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Отсутствие точных данных вызывает вопросы

Вице-министр призналась, что не может точно назвать текущий этап исследования, которое должно оценить влияние изменения часового пояса на здоровье и самочувствие казахстанцев.

«Соответствующее решение было принято, а на сегодня на каком этапе — я сейчас вам не скажу, лучше представлю дополнительно информацию», — отметила Кобенова.

Такой ответ вызвал недовольство у журналистов, которые подчеркнули важность вопроса для населения страны. Многие казахстанцы ждут конкретных сроков и прогнозов, ведь любые изменения времени могут повлиять на биологические ритмы, режим работы, а также на экономические и социальные процессы.

Журналисты настаивают на разъяснениях

После первого ответа представители СМИ уточнили, проводится ли исследование на самом деле. Вице-министр ответила с осторожностью: «Если не ошибаюсь, да».

Однако этого оказалось недостаточно. Журналисты повторно попросили предоставить точную информацию о ходе научной работы, отметив значимость вопроса для общественности. Кобенова, в свою очередь, заявила, что намерена изучить детали и предоставить полные расчёты и результаты позже.

Последствия ожидания для граждан

Неопределенность в вопросе смены часового пояса вызывает у казахстанцев тревогу. Многие граждане надеются на официальные данные о влиянии изменения времени на здоровье, продуктивность и адаптацию организма. Эксперты отмечают, что любые корректировки часового пояса должны сопровождаться научными исследованиями и подробными расчётами, чтобы избежать негативных последствий.

В ожидании окончательного отчёта Миннауки, общество остаётся в неопределённости, а вопрос смены времени продолжает оставаться одним из самых обсуждаемых в стране.

0
8
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Казахстанцы могут перевести половину и больше своих пенсионных накопленийНовости Казахстана
01.02.2026, 07:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь