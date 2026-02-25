Без ответа: в Миннауки не знают, на каком этапе исследование часового пояса на здоровье граждан в Казахстане

В кулуарах мажилиса вице-министр высшего образования и науки Казахстана Гульзат Кобенова ответила на вопросы журналистов о ходе исследования влияния смены часового пояса на здоровье и самочувствие граждан, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz

Отсутствие точных данных вызывает вопросы

Вице-министр призналась, что не может точно назвать текущий этап исследования, которое должно оценить влияние изменения часового пояса на здоровье и самочувствие казахстанцев.

«Соответствующее решение было принято, а на сегодня на каком этапе — я сейчас вам не скажу, лучше представлю дополнительно информацию», — отметила Кобенова.

Такой ответ вызвал недовольство у журналистов, которые подчеркнули важность вопроса для населения страны. Многие казахстанцы ждут конкретных сроков и прогнозов, ведь любые изменения времени могут повлиять на биологические ритмы, режим работы, а также на экономические и социальные процессы.

Журналисты настаивают на разъяснениях

После первого ответа представители СМИ уточнили, проводится ли исследование на самом деле. Вице-министр ответила с осторожностью: «Если не ошибаюсь, да».

Однако этого оказалось недостаточно. Журналисты повторно попросили предоставить точную информацию о ходе научной работы, отметив значимость вопроса для общественности. Кобенова, в свою очередь, заявила, что намерена изучить детали и предоставить полные расчёты и результаты позже.

Последствия ожидания для граждан

Неопределенность в вопросе смены часового пояса вызывает у казахстанцев тревогу. Многие граждане надеются на официальные данные о влиянии изменения времени на здоровье, продуктивность и адаптацию организма. Эксперты отмечают, что любые корректировки часового пояса должны сопровождаться научными исследованиями и подробными расчётами, чтобы избежать негативных последствий.

В ожидании окончательного отчёта Миннауки, общество остаётся в неопределённости, а вопрос смены времени продолжает оставаться одним из самых обсуждаемых в стране.