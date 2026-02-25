18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
501.26
590.38
6.54
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
25.02.2026, 13:33

26 трлн тенге на счетах казахстанцев: кто реально контролирует пенсионные миллиарды

Новости Казахстана

Пенсионные счета жителей Казахстана продолжают расти, демонстрируя стабильный и впечатляющий рост накоплений. По данным Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), на 1 февраля 2026 года общий объем пенсионных средств превысил 26,36 трлн тенге, что на 3,74 трлн тенге больше, чем годом ранее, показав увеличение на 16,5%. Такой рост является значительным показателем финансовой активности и доверия населения к пенсионной системе страны, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Основной вклад формируют обязательные пенсионные взносы

Большую часть пенсионных накоплений составляют средства, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ). Их сумма на начало февраля текущего года достигла 24,81 трлн тенге, что на 14,4% больше, чем за предыдущие 12 месяцев. Еще одним важным компонентом являются обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) — их объем составил 736,07 млрд тенге, увеличившись на 13,2% за год.

Особо заметный рост зафиксирован по добровольным пенсионным взносам (ДПВ), которые показали 23,6% прироста и достигли 9,89 млрд тенге. Этот показатель свидетельствует о растущей финансовой сознательности граждан и их стремлении к дополнительной защите на старость.

Новые поступления работодателей и расширение пенсионной базы

С 1 января 2024 года на счета вкладчиков начали поступать обязательные пенсионные взносы работодателей (ОПВР). За период с начала внедрения до февраля 2026 года их сумма составила 807,75 млрд тенге, что также значительно увеличивает общий объем пенсионных накоплений. На сегодняшний день в ЕНПФ зарегистрировано 12,73 млн индивидуальных пенсионных счетов, что охватывает большую часть трудоспособного населения страны.

Единовременные выплаты: от жилья до страхования

Пенсионная система Казахстана также активно обеспечивает единовременные выплаты на различные нужды граждан. В январе 2026 года на улучшение жилищных условий и лечение было направлено 47,88 млрд тенге. Кроме того, выплаты по наследству составили 17,80 млрд тенге, средства при выезде на постоянное место жительства за пределы страны — 3,09 млрд тенге, выплаты для лиц с инвалидностью — 352,91 млн тенге, а на погребение — 866,12 млн тенге.

К тому же, в страховые организации было переведено 36,99 млрд тенге, что обеспечивает дополнительную защиту и финансовую стабильность для граждан.

Пенсионная система продолжает укрепляться

Данные цифры демонстрируют, что казахстанцы не только активно формируют свои пенсионные накопления, но и используют их в соответствии с современными потребностями — от медицинской помощи и жилья до страховых выплат. Рост добровольных взносов и увеличение числа счетов свидетельствует о повышении финансовой грамотности населения и доверия к государственным механизмам обеспечения старости.

Пока цифры продолжают расти, аналитики отмечают, что дальнейшая стабильность пенсионной системы напрямую зависит от экономической ситуации и активности граждан в накоплении и планировании будущих выплат.

