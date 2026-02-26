18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
26.02.2026, 06:33

В Казахстане меняют правила распределения жилья для очередников

Новости Казахстана

В Казахстане готовятся к распределению 13 393 квартир среди граждан, стоящих в очереди на жилье. Однако в этом году процесс пройдет по обновленным правилам: теперь претендентам сначала предстоит пройти обязательную инвентаризацию, и только после этого они смогут участвовать в распределении. Новый порядок вступает в силу со 2 марта 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Отбасы банк".

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Банк с новыми полномочиями

С мая 2025 года «Отбасы банк» получил статус Национального института развития. Это означало расширение его функций: теперь он не только занимается ипотечными программами, но и ведет учет очередников, ставит их на учет и распределяет государственное жилье.

Фактически банк стал ключевым оператором всей системы обеспечения жильем социально уязвимых категорий граждан. Речь идет о семьях, которые официально признаны нуждающимися и годами ожидают своей очереди.

Почему прежняя схема давала сбои

До настоящего времени процедура выглядела следующим образом: сначала жилье закрепляли за очередником, а уже затем проводили инвентаризацию — проверку соответствия его текущего статуса требованиям.

Инвентаризация необходима для подтверждения права на получение квартиры. Она учитывает изменения в составе семьи, наличие или отсутствие собственности, категорию заявителя и другие значимые параметры.

Однако такая последовательность нередко приводила к проблемам. Уже после закрепления квартиры могло выясниться, что:

— человек за время ожидания приобрел жилье и утратил статус нуждающегося;
— изменилась категория очередника;
— увеличился состав семьи, и выделенная площадь стала недостаточной.

В подобных случаях процедуру распределения приходилось запускать заново. Это затягивало сроки, создавало путаницу и тормозило движение очереди.

Инвентаризация — теперь обязательный фильтр

С 2 марта 2026 года порядок меняется. Инвентаризация становится первым и обязательным этапом перед распределением квартир.

Иными словами, без подтверждения актуального статуса претендент не сможет участвовать в распределении жилья, даже если стоит в очереди много лет.

При этом важно подчеркнуть: если человек не прошел инвентаризацию, его не исключат из очереди. Однако он автоматически лишается возможности получить квартиру до тех пор, пока не подтвердит свои данные.

Таким образом, государство делает ставку на предварительную проверку, чтобы распределение происходило быстрее и без возвратов к исходной точке.

Как проходит проверка данных

Процедура инвентаризации осуществляется через сайт «Центр обеспечения жилищем». Она проходит в автоматическом режиме: сведения подтягиваются из государственных информационных баз.

От заявителя требуется подписать согласие на сбор и обработку персональных данных. После этого система анализирует актуальную информацию о собственности, семейном положении и других критериях.

По последним данным, инвентаризацию уже прошли 257 тысяч человек. Именно они смогут претендовать на распределяемые квартиры — либо в формате аренды, либо по льготным ипотечным программам.

Сколько жилья передано и на каких условиях

Областные акиматы передали «Отбасы банку» 13 393 квартиры для распределения.

Из них 8 846 предназначены для аренды, а 4 547 квартир будут реализованы в ипотеку по льготным ставкам от 2 до 5 процентов годовых.

Таким образом, большая часть жилого фонда ориентирована на арендное жилье, что позволяет охватить наиболее социально уязвимые категории граждан. В то же время льготная ипотека дает возможность постепенного выкупа квартиры на облегченных условиях.

Что это значит для очередников

Фактически новый механизм меняет логику всей процедуры. Теперь приоритет отдается не скорости закрепления квартиры, а точности и актуальности данных.

Для граждан это означает необходимость своевременно пройти инвентаризацию, иначе даже длительное ожидание в очереди не даст шанса на получение жилья в ближайшем распределении.

Власти рассчитывают, что обновленная система позволит избежать повторных процедур, сократит сроки и сделает процесс более прозрачным. А для тысяч семей, прошедших проверку, уже в ближайшее время может наступить самый долгожданный момент — получение ключей от собственного жилья.

