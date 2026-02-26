18+
26.02.2026, 07:10

После школьного конфликта в Атырау исчезла 15-летняя ученица

Новости Казахстана 0 417

В Атырау объявлены поиски 15-летней Инжумаржан Куанышкызы, ученицы школы «Жайык-Бином», которая пропала после серии конфликтных ситуаций в учебном заведении. Мать девочки связывает исчезновение с давлением со стороны администрации школы и утверждает, что дочери пришлось столкнуться с коллективной критикой со стороны одноклассников и педагогов, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Ақ Жайық".

Фото: "Ак Жайык"
Фото: "Ак Жайык"

Конфликт с администрацией и объяснительные

По словам матери, Галии Туяккалиевой, школьница была переведена в новую школу в начале учебного года. Уже вскоре между Инжумаржан и заместителем директора по воспитательной работе возник конфликт. После этого, как утверждает мать, в классе начали собирать объяснительные, в которых учащихся, по мнению женщины, подталкивали к коллективным заявлениям против её дочери.

«На мою дочь оказывалось давление со стороны заместителя директора. В классе заставляли писать объяснительные против неё. После этого её фактически вынудили забрать документы», — написала Г. Туяккалиева в обращении, опубликованном на портале e-Otinish.

Неожиданный звонок и последующее исчезновение

19 февраля мать девочки получила звонок из школы, но из-за работы не смогла сразу ответить. На следующий день она посетила учебное заведение, где ей показали объяснительные и сообщили о необходимости забрать документы. После этого Инжумаржан вернулась домой, однако вскоре вышла из квартиры и больше не вернулась. В настоящее время её ищет полиция, объявив девушку в розыск.

Родительский протест и коллективное обращение

Родители учеников 10 «П» класса направили коллективное обращение с просьбой проверить методы работы заместителя директора. В своём заявлении они указывают, что школьников регулярно просили писать объяснительные по различным поводам, звучали угрозы расформирования класса, а телефоны детей изымались на весь учебный день. Кроме того, родительский чат был закрыт во время обсуждения ситуации, что, по мнению родителей, ограничивало возможность обмена информацией и контроля за ситуацией.

Эмоциональное состояние ученицы и требования семьи

Мать пропавшей считает, что давление со стороны школы могло негативно сказаться на психологическом состоянии дочери. Она требует, чтобы действия администрации получили правовую оценку, а также чтобы в учебных заведениях была обеспечена психологическая безопасность учащихся.

На момент публикации официальные комментарии управления образования и администрации школы не поступали. Ситуация остаётся на контроле правоохранительных органов и вызывает широкий общественный резонанс.

