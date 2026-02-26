18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
26.02.2026, 07:40

Сколько денег ФСМС Казахстана потратит на здоровье жителей в 2026 году

Новости Казахстана 0 410

В 2026 году фонд социального медицинского страхования (ФСМС) Казахстана планирует направить на закуп медицинских услуг рекордные 2,7 триллиона тенге. Из них 1,36 триллиона тенге пойдут через систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), а оставшиеся 1,3 триллиона — на гарантированный объём бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), сообщает Lada.kz со ссылкой на TengriHealth.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Такой подход обеспечивает сочетание базовой помощи для всех граждан и расширенного страхового пакета для участников ОСМС.

1. Регионы с крупнейшими бюджетами

  • Алматы: 341,3 миллиарда тенге, из которых 175,5 миллиарда через ОСМС и 165,8 миллиарда на ГОБМП.

  • Астана: 274,4 миллиарда тенге — 155,1 миллиарда через ОСМС и 119,3 миллиарда на ГОБМП.

  • Туркестанская область: 256,6 миллиарда тенге, включая 148 миллиардов по ОСМС и 108,6 миллиарда на ГОБМП.

  • Улытау: 25,1 миллиарда тенге — минимальный показатель среди всех регионов страны.

Таким образом, регионы с высокой плотностью населения получают значительно больше средств на медуслуги.

2. Количество застрахованных по ОСМС

По состоянию на конец января 2026 года участниками системы ОСМС являются 17,8 миллиона казахстанцев.

  • Алматы — 1,98 миллиона застрахованных.

  • Туркестанская область — 1,78 миллиона.

  • Астана — 1,45 миллиона.

  • Алматинская область — 1,33 миллиона.

  • Шымкент — 1,07 миллиона.

Дополнительно почти полмиллиона человек числятся как «без региона прикрепления», то есть они платят взносы, но не закреплены за конкретной поликлиникой.

3. Расходы на одного застрахованного

Сравнение общего бюджета и числа прикреплённых показывает, что расходы на одного человека сильно различаются по регионам.

Лидеры по расходам на одного застрахованного:

  • Астана — около 107 тысяч тенге.

  • Кызылординская область — примерно 92 тысячи.

  • Абайская область — около 89 тысяч.

  • Алматы — 88 тысяч.

  • Карагандинская область — 87 тысяч.

Регионы с минимальными расходами на одного жителя:

  • Алматинская область — 52 тысячи.

  • Атырауская область — 62 тысячи.

  • Улытау — 63 тысячи.

  • Шымкент — 67 тысяч.

  • Мангистауская область — 69 тысяч.

Таким образом, крупные регионы с большим числом застрахованных получают крупные бюджеты, но деньги на одного человека распределяются крайне неравномерно. Особенно это заметно в Туркестанской и Алматинской областях.

4. Медицинские организации в системе ОСМС

На 2026 год в системе ОСМС работают 1757 медицинских организаций, почти две трети из которых частные:

  • Государственные клиники — 608.

  • Частные клиники — 1149.

Наибольшее число организаций сосредоточено в крупных городах и областях с высокой плотностью населения:

  • Алматы — 204 клиники.

  • Туркестанская область — 183.

  • Шымкент — 164.

  • Астана — 127.

Частные клиники играют ключевую роль, особенно там, где государственные учреждения не могут обслужить всех жителей.

5. Итоги и прогнозы

2026 год станет рекордным по объёму выделенных средств и числу задействованных медорганизаций. Тем не менее распределение финансирования остаётся неравномерным: крупные города получают значительные бюджеты, но расходы на одного жителя различаются сильно.

ФСМС в ближайшие годы будет стремиться к более сбалансированному распределению ресурсов, повышению доступности медицинских услуг и интеграции государственных и частных поставщиков, чтобы обеспечить качественную помощь каждому гражданину Казахстана.

