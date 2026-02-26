18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
26.02.2026, 08:20

Казахстан готовится «отключить шнур» от России

Новости Казахстана 0 851

Казахстан нацелился на кардинальное сокращение зависимости от российского импорта электроэнергии и планирует практически полностью обеспечить свои потребности за счёт собственных генерационных мощностей к концу 2027 года. Об этом в кулуарах мажилиса рассказал вице-министр энергетики Сунгат Есимханов в ответ на вопросы журналистов, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Развитие внутренней генерации, по словам вице-министра, позволит к середине следующего десятилетия не только отказаться от закупок электроэнергии за рубежом, но и сохранить возможность экспортировать излишки в соседние страны Центральной Азии.

"Из-за развития всех видов генерации мы планируем уже по итогам 2027 года практически отойти от импорта. Но мы в параллельной работе и при каких-то ситуациях мы друг другу всегда помогаем – мы им, они нам, Центральноазиатским странам. У них берем, сами экспортируем", – отметил С. Есимханов.

Энергетическая независимость: шаг за шагом

Сегодня Казахстан импортирует около 2% потребляемой электроэнергии, однако страна одновременно ведёт активный экспорт в Кыргызстан для обеспечения водой южных регионов этой страны. Вице-министр подчеркнул, что эти процессы будут продолжаться параллельно с развитием собственной генерации, что позволит Казахстану полностью закрыть свои внутренние потребности без внешней поддержки.

Таким образом, стратегическая цель правительства заключается не только в сокращении импорта, но и в укреплении устойчивости национальной энергосистемы и повышении её автономности. В случае успешной реализации плана, страна станет одной из немногих в регионе, способных полностью обеспечить себя электроэнергией без зависимости от соседних государств.

Контекст и перспективы

Экономические и геополитические реалии делают такой шаг логичным: на фоне глобальной турбулентности и напряжённых отношений с рядом внешних партнёров энергетическая независимость приобретает ключевое значение. Развитие всех видов генерации, включая традиционные и возобновляемые источники энергии, позволяет Казахстану не только сокращать импорт, но и рассматривать экспорт как инструмент укрепления регионального сотрудничества.

Вице-министр отметил, что к 2027 году страна будет полностью способна обеспечивать себя электроэнергией, сохраняя при этом гибкость и возможность помогать соседям по Центральной Азии в случае необходимости. Этот баланс между автономией и взаимопомощью подчеркивает стратегический подход Казахстана к формированию собственной энергетической политики.

Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
В Казахстане где то построили новую электростанцию?
26.02.2026, 05:37
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

