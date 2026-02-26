18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
501.26
590.38
6.54
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
26.02.2026, 08:29

«Воздух» в Казахстане подорожал на треть

Новости Казахстана 0 567

В январе 2026 года авиаперелеты в эконом-классе для казахстанцев подешевели на 11,8% по сравнению с декабрем 2025 года, свидетельствуют данные отраслевых аналитиков. На первый взгляд снижение может показаться хорошей новостью для пассажиров, однако картина в годовом разрезе выглядит совсем иначе. По сравнению с январем 2025 года билеты в эконом-классе подорожали почти на 30%, демонстрируя максимальный годовой прирост за последние пять лет, сообщает Lada.kz. 

Фото: freepik
Фото: freepik

Специалисты отмечают, что такое резкое удорожание наблюдается впервые с 2021 года, когда рост цен на авиаперевозки в Казахстане был умеренным — всего 7,2% в январе. Пассажиры, планирующие поездки, сталкиваются с этим новым уровнем цен, который ощутимо превышает исторические показатели и заметно бьет по бюджету.

Доходы авиакомпаний растут, пассажиропоток почти не изменился

По данным EnergyProm, за последний год доходы казахстанской гражданской авиации от перевозки пассажиров увеличились на 12,2% и достигли 918,1 млрд тенге. Этот показатель почти в пять раз превышает доходы отрасли в 2020 году, что демонстрирует быстрый рост авиационного рынка после пандемийного периода.

Однако повышение финансовых показателей компаний связано не столько с увеличением пассажиропотока, сколько с ростом стоимости билетов. Количество пассажиров, воспользовавшихся услугами авиакомпаний, за год выросло лишь на 4,8%, достигнув 15,4 млн человек. В январе 2026 года рост пассажиропотока был минимальным — всего 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1,2 млн пассажиров.

Ценовой фактор как ключевой драйвер прибыли

Аналитики отмечают, что основным источником увеличения доходов авиакомпаний стало именно повышение стоимости билетов. Несмотря на сезонное снижение цен в январе, за год стоимость перелетов выросла почти на треть. Таким образом, авиаперевозки в Казахстане становятся все менее доступными для широкой аудитории, особенно для тех, кто привык планировать поездки заранее и рассчитывает на стабильные цены.

Эксперты подчеркивают, что такой резкий рост цен при почти неизменном пассажиропотоке может сигнализировать о структурных изменениях в отрасли: авиакомпании компенсируют рост эксплуатационных расходов и инфляцию, перенося финансовую нагрузку на пассажиров.

Прогноз на ближайшие месяцы

В ближайшие месяцы аналитики ожидают умеренной стабилизации цен, хотя возвращение к уровням предыдущих лет вряд ли возможно. Для многих казахстанцев это означает необходимость более тщательного планирования авиаперелетов и поиска альтернативных вариантов путешествий.

Ситуация на рынке авиаперевозок Казахстана демонстрирует сложное сочетание факторов: умеренный рост пассажиропотока, рекордное удорожание билетов и значительное увеличение доходов авиакомпаний. Для пассажиров это, прежде всего, финансовый вызов — покупать билет стало значительно дороже, а сезонные скидки лишь частично компенсируют общий рост цен.

0
13
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Казахстанцы могут перевести половину и больше своих пенсионных накопленийНовости Казахстана
01.02.2026, 07:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь