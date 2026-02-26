«Воздух» в Казахстане подорожал на треть

В январе 2026 года авиаперелеты в эконом-классе для казахстанцев подешевели на 11,8% по сравнению с декабрем 2025 года, свидетельствуют данные отраслевых аналитиков. На первый взгляд снижение может показаться хорошей новостью для пассажиров, однако картина в годовом разрезе выглядит совсем иначе. По сравнению с январем 2025 года билеты в эконом-классе подорожали почти на 30%, демонстрируя максимальный годовой прирост за последние пять лет, сообщает Lada.kz.

Фото: freepik

Специалисты отмечают, что такое резкое удорожание наблюдается впервые с 2021 года, когда рост цен на авиаперевозки в Казахстане был умеренным — всего 7,2% в январе. Пассажиры, планирующие поездки, сталкиваются с этим новым уровнем цен, который ощутимо превышает исторические показатели и заметно бьет по бюджету.

Доходы авиакомпаний растут, пассажиропоток почти не изменился

По данным EnergyProm, за последний год доходы казахстанской гражданской авиации от перевозки пассажиров увеличились на 12,2% и достигли 918,1 млрд тенге. Этот показатель почти в пять раз превышает доходы отрасли в 2020 году, что демонстрирует быстрый рост авиационного рынка после пандемийного периода.

Однако повышение финансовых показателей компаний связано не столько с увеличением пассажиропотока, сколько с ростом стоимости билетов. Количество пассажиров, воспользовавшихся услугами авиакомпаний, за год выросло лишь на 4,8%, достигнув 15,4 млн человек. В январе 2026 года рост пассажиропотока был минимальным — всего 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1,2 млн пассажиров.

Ценовой фактор как ключевой драйвер прибыли

Аналитики отмечают, что основным источником увеличения доходов авиакомпаний стало именно повышение стоимости билетов. Несмотря на сезонное снижение цен в январе, за год стоимость перелетов выросла почти на треть. Таким образом, авиаперевозки в Казахстане становятся все менее доступными для широкой аудитории, особенно для тех, кто привык планировать поездки заранее и рассчитывает на стабильные цены.

Эксперты подчеркивают, что такой резкий рост цен при почти неизменном пассажиропотоке может сигнализировать о структурных изменениях в отрасли: авиакомпании компенсируют рост эксплуатационных расходов и инфляцию, перенося финансовую нагрузку на пассажиров.

Прогноз на ближайшие месяцы

В ближайшие месяцы аналитики ожидают умеренной стабилизации цен, хотя возвращение к уровням предыдущих лет вряд ли возможно. Для многих казахстанцев это означает необходимость более тщательного планирования авиаперелетов и поиска альтернативных вариантов путешествий.

Ситуация на рынке авиаперевозок Казахстана демонстрирует сложное сочетание факторов: умеренный рост пассажиропотока, рекордное удорожание билетов и значительное увеличение доходов авиакомпаний. Для пассажиров это, прежде всего, финансовый вызов — покупать билет стало значительно дороже, а сезонные скидки лишь частично компенсируют общий рост цен.