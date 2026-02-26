18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
501.26
590.38
6.54
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
26.02.2026, 08:53

Дешевых лекарств больше нет: кто наживается на здоровье казахстанцев

Новости Казахстана 0 479

В Казахстане наблюдается резкое сокращение доступных по цене лекарств, и многие граждане вынуждены приобретать более дорогие аналоги. Ситуацию на полках отечественных аптек назвал тревожной депутат мажилиса Мурат Абенов, который утверждает, что бюджетные препараты практически исчезли из оборота, сообщает Lada.kz со ссылкой на КТК.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Дешевые лекарства уходят с полок

По словам Абенова, многие привычные недорогие препараты, такие как аспирин, димедрол, анальгин, ацикловир и фуросемид, больше не доступны в аптеках.

«Раньше эти лекарства были в свободной продаже и стоили копейки, но теперь их не завозят. Ситуация устроена так, чтобы покупатели выбирали более дорогие лекарства», — заявил депутат.

Он отметил, что проблема носит системный характер: еще десять лет назад в Казахстане было зарегистрировано около 12 тысяч наименований лекарств. Сегодня количество зарегистрированных препаратов сократилось почти вдвое, что напрямую отражается на доступности медикаментов для обычных граждан.

Почему дешевые лекарства исчезают с рынка

Аналитики и представители парламента связывают дефицит дешевых медикаментов с экономической логикой поставщиков. Регистрация лекарств в стране обходится компаниям очень дорого, и многие фармацевтические фирмы предпочитают не тратить ресурсы на препараты, которые трудно окупить. В результате страдают потребители, вынужденные покупать более дорогие аналоги или искать лекарства за границей.

Абенов подчеркнул, что отсутствие дешевых лекарств особенно чувствительно для пенсионеров, многодетных семей и социально уязвимых групп населения. Депутат выразил обеспокоенность, что такая практика создаёт искусственный финансовый барьер для получения жизненно необходимых медикаментов.

Министерство здравоохранения обещает вмешательство

В ответ на обеспокоенность парламентариев, в Министерстве здравоохранения Казахстана сообщили о планах реформировать систему лицензирования и регистрации лекарств. Вице-министр здравоохранения Тимур Муратов заявил, что переход процедуры в цифровой формат сделает регистрацию более доступной и сократит бюрократические барьеры.

«Коммерческие структуры не заинтересованы в дешевых лекарствах, особенно в тех, что имеют государственное значение. В рамках нового законопроекта государственные органы смогут самостоятельно регистрировать такие препараты и обеспечивать их ввоз в страну», — пояснил Муратов.

Эта мера должна помочь восполнить дефицит и снизить зависимость граждан от дорогих коммерческих лекарств, однако сроки её реализации пока не уточнены.

