Казахстан объявил март месяцем перемен: что нужно знать каждому

С 1 марта 2026 года жизнь казахстанцев заметно изменится: вступят в силу сразу несколько нововведений, затрагивающих налоговую систему, банковскую сферу, семейное право, защиту медиков и другие ключевые области. Эксперты отмечают, что эти меры направлены на упрощение процедур, повышение правовой защищенности граждан и стимулирование экономической конкуренции, сообщает Lada.kz со ссылкой на "31 канал" .

Фото: кадр YouTube

Новый порядок налогообложения: автоматический переход на стандартный режим

Сразу одно из важнейших изменений коснется налогоплательщиков. В рамках нового Налогового кодекса, все граждане и компании, которые не подали уведомление о сохранении или смене налогового режима, автоматически будут переведены на стандартный режим налогообложения.

Специалисты объясняют, что это изменение призвано упорядочить учет и сделать налоговую систему более прозрачной. Ранее отдельные предприниматели могли оставаться на старых режимах, что усложняло контроль и расчеты. Теперь государство получит более четкую картину о доходах и налоговых обязательствах каждого плательщика.

Банковская сфера: новые возможности для привлечения сбережений

С 1 марта все коммерческие банки Казахстана смогут привлекать средства через программы жилстройсбережений. Экономисты считают, что это нововведение способно стимулировать здоровую конкуренцию между банками и увеличить доступность ипотечных и жилищных кредитов.

Одновременно вводится система управления рисками и защиты прав клиентов. Теперь кредитные организации обязаны проверять наличие просроченной задолженности у заемщиков: при наличии невыплаченных кредитов гражданину могут отказать в новом займе. Эксперты отмечают, что эти меры должны снизить уровень финансовых рисков и минимизировать случаи злоупотреблений со стороны банков.

Семейное право: пересмотр сроков и алиментные изменения

Значительные корректировки произошли и в сфере семейного права. При разделе имущества в спорах трехлетний срок для судебного разбирательства теперь отсчитывается не с даты развода, а с момента нарушения имущественных прав. Это позволит быстрее реагировать на незаконные действия и защищать права потерпевших.

Кроме того, изменены правила по алиментам. Адвокат Евгений Яворский пояснил, что новые нормы упрощают расчет задолженности для граждан, находящихся за пределами страны, где ранее было трудно определить доход и размер обязательств. Теперь суды смогут назначать фиксированную сумму алиментов, что повышает прозрачность и снижает риски злоупотреблений.

Усиление защиты медиков: новые санкции за насилие

С 1 марта вступают в силу более строгие наказания за угрозы или нападения на медицинских работников. Размер штрафов увеличен, а за особо тяжкие преступления, включая убийство или причинение серьезного вреда здоровью, предусмотрено до 12 лет лишения свободы.

Эксперты связывают это с ростом числа нападений на врачей и подчеркивают, что любая ситуация с медицинской помощью должна решаться исключительно в правовом поле. «Врач не бог и не всегда способен победить болезнь. Поэтому недопустимо проявлять агрессию к медицинским работникам», — отметил специалист по здравоохранению Вячеслав Локшин.

Ключевое событие марта: референдум по новой Конституции

На фоне всех изменений особое внимание граждан будет приковано к референдуму по новой Конституции, который пройдет 15 марта. Казахстанцы смогут выразить свое мнение и поддержать или отклонить предложенные поправки. Эксперты отмечают, что это событие станет одним из наиболее значимых в стране за последние годы, поскольку определит направление развития государственной системы и правового регулирования.