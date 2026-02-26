Афганский аппетит и узбекский транзит: куда уходит народное достояние Казахстана

В Казахстане наблюдается резкое увеличение экспорта автомобильного топлива, что вызывает беспокойство экспертов и потребителей. Одновременно на внутреннем рынке фиксируется заметное удорожание бензина и дизельного топлива. Ситуация приобретает особую актуальность на фоне растущей зависимости от импорта топлива и активного спроса со стороны соседних стран, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: pixabay.com

Резкий рост экспорта бензина

По данным за 2025 год, Казахстан отправил на внешние рынки 214,8 тыс. тонн бензина на сумму $139,4 млн. Это почти в шесть раз больше, чем в 2024 году, когда объемы поставок были значительно ниже. Эксперты связывают такой рост с повышенным спросом со стороны Центральной Азии и нестабильностью мирового рынка топлива.

Основным получателем казахстанского бензина стал Узбекистан, которому было продано 119,6 тыс. тонн, что в 5,5 раза превышает показатели предыдущего года. В Кыргызстан впервые направили 57,5 тыс. тонн бензина, тогда как в 2024 году поставок не осуществлялось. Кроме того, значительные объемы топлива были проданы Афганистану – 21,5 тыс. тонн (+43,4 раза) и Таджикистану – 16,1 тыс. тонн (+14,2 раза).

Такой экспортный бум позволяет казахстанским нефтяным компаниям зарабатывать валюту, но одновременно создает давление на внутренний рынок, где топливо становится дороже и менее доступным.

Стабильный экспорт дизельного топлива

В отличие от бензина, экспорт дизельного топлива практически не изменился. В 2025 году за рубеж продано 60,3 тыс. тонн на сумму $31,9 млн, что соответствует уровню 2024 года (+0,08%). Основными странами-покупателями дизеля остаются Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.

Такой баланс говорит о том, что спрос на дизель менее волатилен, чем на бензин, и зависит больше от устойчивых логистических и экономических факторов.

Импорт ГСМ: дизель заполонил рынок, бензин исчезает

Ситуация с импортом топлива разворачивается в противоположном ключе. Казахстан ввозит значительные объемы дизельного топлива – 377 тыс. тонн, что в 5,4 раза превышает показатели 2024 года. При этом основным поставщиком остается Россия, обеспечившая 357,1 тыс. тонн (+5,6 раза). Также часть топлива поступает из Кыргызстана и Беларуси.

Автомобильный бензин, напротив, ввозится в крайне малых объемах. В 2025 году импорт составил лишь 1,3 тыс. тонн, что в 15,3 раза меньше, чем годом ранее. Основные поставки поступают из России и Беларуси, но их объема явно недостаточно, чтобы компенсировать растущий экспорт.

Цены на внутреннем рынке бьют рекорды

Рост экспорта топлива и ограниченный импорт напрямую отражаются на ценах внутри страны. В январе 2026 года средняя стоимость литра бензина АИ-92 достигла 236 тенге, увеличившись на 16,2% по сравнению с предыдущим годом. Бензин марки АИ-95 и АИ-96 подорожал до 304 тенге (+16%), а АИ-98 – до 322 тенге (+8,7%). Зимний дизель подорожал до 608 тенге за литр (+7,4%).

Такая динамика заставляет казахстанских водителей планировать расходы более тщательно, а экономистов – прогнозировать возможные последствия для потребительской инфляции и транспортной отрасли.

Итоги и прогнозы

В целом, ситуация с казахстанским топливным рынком демонстрирует серьезный перекос между внутренними потребностями и экспортными интересами. С одной стороны, экспорт позволяет привлекать валюту и укреплять позиции на внешних рынках. С другой – рост цен и ограниченный импорт бензина создают проблемы для населения и бизнеса внутри страны.

Аналитики отмечают, что если тенденция сохранится, государству потребуется искать баланс между экспортной выгодой и обеспечением внутреннего спроса, чтобы не допустить дефицита топлива и резкого удорожания на автозаправках.