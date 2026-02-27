Водители застряли на границе между Казахстаном и Россией

На западе Казахстана развернулась ситуация, которая вызывает все больше вопросов у перевозчиков и бизнеса. На пункте пропуска «Сырым» в Западно-Казахстанской области образовалась многокилометровая очередь из грузовиков, следующих в Россию и далее в страны Евразийского экономического пространства. По данным телеканала КТК , дальнобойщики вынуждены проводить на границе по двое суток и более, сообщает Lada.kz.

Дорога, которая остановилась

Речь идет о пункте пропуска Сырым — одном из крупнейших на западном направлении. Через него проходит значительный поток грузов из южных регионов Казахстана, а также из Узбекистана и Кыргызстана. Далее транспорт следует в Россию, Беларусь и страны Европы.

По словам водителей, движение на границе идет крайне медленно. Очередь растянулась примерно на восемь километров, в ней — свыше 400 фур. В условиях степи, при минусовых температурах, ожидание превращается в серьезное испытание.

Один из дальнобойщиков, Элибай Мурадов, рассказал журналистам, что его рейс из Шымкента фактически остановился: уже вторые сутки машина стоит в очереди. По его словам, расход топлива растет, техника глохнет от холода, некоторые автомобили примерзают. Люди устают, а неопределенность усиливает напряжение.

Мороз, топливо и отсутствие условий

Ситуацию осложняют погодные условия. В регионе стоят морозы, и водителям приходится постоянно держать двигатели включенными, чтобы не замерзнуть в кабине. Это означает дополнительные расходы на топливо, которые в конечном итоге отражаются на себестоимости перевозок.

При этом в степной зоне, где скопились большегрузы, практически нет условий для длительного ожидания: отсутствуют оборудованные стоянки, точки питания и санитарные зоны. Для водителей, находящихся в пути неделями, каждый лишний день простоя становится не только финансовой, но и физической нагрузкой.

Перевозчики подчеркивают: в международной логистике время имеет ключевое значение. Срыв сроков доставки может повлечь штрафы, разрыв контрактов и дополнительные издержки для бизнеса.

Подозрения в адрес служб и официальная позиция

Сами дальнобойщики предполагают, что причина затора — в медленной работе сотрудников службы государственных доходов. По их мнению, оформление проходит слишком долго, что и формирует «бутылочное горлышко» на выезде.

В департаменте государственных доходов по Западно-Казахстанской области с такой оценкой не согласны. Представители ведомства заявляют, что пункт работает в почти штатном режиме, а на оформление одного автомобиля по регламенту уходит около пяти минут.

Руководитель отдела экспортного контроля ДГД по ЗКО Кайрат Ахетов отметил, что скопление транспорта может быть связано с одномоментным прибытием большого числа фур после закрытия трасс в предыдущие дни. Кроме того, он допустил, что задержки могут возникать и на сопредельном российском посту Маштаково. Если соседняя сторона ускорит работу, очередь будет продвигаться быстрее, пояснил он.

Реконструкция как дополнительный фактор

Еще одной возможной причиной затора называется реконструкция самого пункта пропуска «Сырым». На объекте в настоящее время ведутся строительные и организационные работы. По словам представителей ДГД, это может частично влиять на пропускную способность.

При этом в ведомстве подчеркивают: в целом машины продвигаются без серьезных препятствий, а критических сбоев в работе нет.

Граница как индикатор логистических рисков

Ситуация на «Сырыме» вновь обнажила уязвимость транспортных коридоров, через которые проходит значительный объем экспорта и транзита. Западное направление остается ключевым для поставок в Россию и далее в Европу. Любые задержки на этом участке мгновенно отражаются на всей цепочке поставок.

Для бизнеса подобные пробки — не просто бытовая проблема водителей, а фактор экономического риска. Дополнительные расходы, простой техники, срыв сроков и перегрузка инфраструктуры могут повлиять на стоимость товаров и устойчивость контрактов.

Пока официальные структуры говорят о штатной работе, водители продолжают стоять в восьмикилометровой очереди в морозной степи. И вопрос о том, является ли происходящее временным сбоем или системной проблемой, остается открытым.