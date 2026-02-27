Водители застряли на границе между Казахстаном и Россией

На западе Казахстана развернулась ситуация, которая вызывает все больше вопросов у перевозчиков и бизнеса. На пункте пропуска «Сырым» в Западно-Казахстанской области образовалась многокилометровая очередь из грузовиков, следующих в Россию и далее в страны Евразийского экономического пространства. По данным телеканала КТК, дальнобойщики вынуждены проводить на границе по двое суток и более, сообщает Lada.kz.
Речь идет о пункте пропуска Сырым — одном из крупнейших на западном направлении. Через него проходит значительный поток грузов из южных регионов Казахстана, а также из Узбекистана и Кыргызстана. Далее транспорт следует в Россию, Беларусь и страны Европы.
По словам водителей, движение на границе идет крайне медленно. Очередь растянулась примерно на восемь километров, в ней — свыше 400 фур. В условиях степи, при минусовых температурах, ожидание превращается в серьезное испытание.
Один из дальнобойщиков, Элибай Мурадов, рассказал журналистам, что его рейс из Шымкента фактически остановился: уже вторые сутки машина стоит в очереди. По его словам, расход топлива растет, техника глохнет от холода, некоторые автомобили примерзают. Люди устают, а неопределенность усиливает напряжение.
Ситуацию осложняют погодные условия. В регионе стоят морозы, и водителям приходится постоянно держать двигатели включенными, чтобы не замерзнуть в кабине. Это означает дополнительные расходы на топливо, которые в конечном итоге отражаются на себестоимости перевозок.
При этом в степной зоне, где скопились большегрузы, практически нет условий для длительного ожидания: отсутствуют оборудованные стоянки, точки питания и санитарные зоны. Для водителей, находящихся в пути неделями, каждый лишний день простоя становится не только финансовой, но и физической нагрузкой.
Перевозчики подчеркивают: в международной логистике время имеет ключевое значение. Срыв сроков доставки может повлечь штрафы, разрыв контрактов и дополнительные издержки для бизнеса.
Сами дальнобойщики предполагают, что причина затора — в медленной работе сотрудников службы государственных доходов. По их мнению, оформление проходит слишком долго, что и формирует «бутылочное горлышко» на выезде.
В департаменте государственных доходов по Западно-Казахстанской области с такой оценкой не согласны. Представители ведомства заявляют, что пункт работает в почти штатном режиме, а на оформление одного автомобиля по регламенту уходит около пяти минут.
Руководитель отдела экспортного контроля ДГД по ЗКО Кайрат Ахетов отметил, что скопление транспорта может быть связано с одномоментным прибытием большого числа фур после закрытия трасс в предыдущие дни. Кроме того, он допустил, что задержки могут возникать и на сопредельном российском посту Маштаково. Если соседняя сторона ускорит работу, очередь будет продвигаться быстрее, пояснил он.
Еще одной возможной причиной затора называется реконструкция самого пункта пропуска «Сырым». На объекте в настоящее время ведутся строительные и организационные работы. По словам представителей ДГД, это может частично влиять на пропускную способность.
При этом в ведомстве подчеркивают: в целом машины продвигаются без серьезных препятствий, а критических сбоев в работе нет.
Ситуация на «Сырыме» вновь обнажила уязвимость транспортных коридоров, через которые проходит значительный объем экспорта и транзита. Западное направление остается ключевым для поставок в Россию и далее в Европу. Любые задержки на этом участке мгновенно отражаются на всей цепочке поставок.
Для бизнеса подобные пробки — не просто бытовая проблема водителей, а фактор экономического риска. Дополнительные расходы, простой техники, срыв сроков и перегрузка инфраструктуры могут повлиять на стоимость товаров и устойчивость контрактов.
Пока официальные структуры говорят о штатной работе, водители продолжают стоять в восьмикилометровой очереди в морозной степи. И вопрос о том, является ли происходящее временным сбоем или системной проблемой, остается открытым.
