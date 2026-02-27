18+
27.02.2026, 07:59

Почему весенняя прогулка в Казахстане может обернуться штрафом в 13 миллионов

Новости Казахстана 0 750

С наступлением весны казахстанцы традиционно спешат на природу, чтобы полюбоваться первыми цветами, сделать яркие фотографии и даже собрать букет. Однако не все растения разрешено трогать: среди привычных глазу цветов есть редкие и исчезающие виды, за нарушение правил охраны которых грозят крупные штрафы и даже уголовная ответственность, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

В 2026 году законодательство Казахстана по-прежнему жестко стоит на страже флоры: в Красную книгу занесено более 380 видов растений, и сорвать «просто симпатичный цветочек» — значит пойти на неоправданный риск.

Суровый прейскурант: штрафы и наказания в 2026 году

Согласно статьям 339 и 339-1 Уголовного кодекса РК, любые манипуляции с редкими видами растений (сбор, хранение, перевозка или продажа) влекут за собой серьезную ответственность.

Вид наказания Детали и сроки
Денежный штраф До 3 000 МРП (что в 2026 году составляет 12 975 000 тенге)
Общественные работы До 800 часов
Ограничение или лишение свободы Срок до 3 лет
Дополнительные меры Конфискация имущества и запрет на профессию до 5 лет
 

Важно: Даже если вы не сорвали цветок, а купили его у браконьеров «с рук», вам грозит штраф до 2 000 МРП (8,6 млн тенге). Закон карает не только за уничтожение, но и за приобретение продуктов переработки редких видов.

«Черный список» первоцветов: кого нельзя касаться

Чтобы не стать фигурантом уголовного дела по незнанию, запомните эти растения, которые начинают цвести уже в феврале-марте:

1. Шафран Королькова (Crocus korolkowii)

Этот яркий желто-оранжевый вестник весны встречается в южных регионах — на хребте Каратау и в предгорьях Западного Тянь-Шаня. Вид находится на грани исчезновения, поэтому каждый сорванный цветок наносит непоправимый удар по популяции.

2. Тюльпаны — символ Казахстана под особой защитой

Многие ошибочно полагают, что дикие тюльпаны можно собирать. На деле почти все их виды в РК охраняются законом:

  • Тюльпан Шренка: легко узнать по алым лепесткам. Цветет в степях (включая окрестности Астаны) в конце апреля.

  • Тюльпан Регеля: уникальный эндемик Чу-Илийских гор. Белые лепестки с ярким желтым центром и фиолетовым отливом снаружи делают его желанной добычей для фотографов, но рвать его строго запрещено.

  • Другие виды: Тюльпаны Грейга, Борщова, Кауфмановский и др.

3. Башмачок настоящий

В мае в лесистых и горных зонах (например, в нацпарке Иле-Алатау под Алматы) зацветает эта необычная «туфелька». Несмотря на экзотический вид, это дикорос, сбор которого карается по всей строгости закона.

4. Пион «Марьин корень»

Многолетник с крупными пурпурными цветами часто страдает от сборщиков лекарственных трав и любителей пышных букетов. Помните: уничтожение этого растения — преступление.

Резюме для туриста и фотографа

Учитывая, что в охранном списке числится почти 400 наименований, лучший совет для весенних прогулок: любуйтесь, но не прикасайтесь. Современные камеры позволяют делать великолепные макроснимки, не повреждая экосистему. Пусть ваш весенний отдых оставит только приятные воспоминания и красивые фото, а не повестку в суд и многомиллионные долги.

