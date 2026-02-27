Ставки по депозитам взлетели в Казахстане: что происходит с вкладами

Начало 2026 года ознаменовалось приятным сюрпризом для вкладчиков в Казахстане. Согласно свежему отчету Национального банка РК, средневзвешенная ставка по депозитам физических лиц совершила заметный рывок, увеличившись за январь сразу на 0,6 процентного пункта, сообщает Lada.kz.
На текущий момент средний показатель доходности зафиксирован на отметке 15,3%. Этот рост обусловлен тем, что финансовые институты страны обновили условия по всей линейке вкладов — от стандартных срочных до элитных сберегательных программ, где максимальное вознаграждение теперь достигает внушительных 20,5%.
Наибольшую динамику показали «короткие» деньги. Банки активно привлекают ликвидность, предлагая повышенный процент на небольшие сроки.
Статистика вознаграждения по новым договорам (январь 2026):
Интересный факт: Несмотря на общий рост ставок, популярность вкладов «до востребования» и сверхдлинных депозитов (свыше 5 лет) остается минимальной — их доходность колеблется в районе 0–2,1%.
Статистика выявила любопытную аномалию. Несмотря на то, что условия стали выгоднее, общий объем депозитной базы в стране незначительно сократился (на 1,1%, до 27,82 трлн тенге).
Однако это не означает отток капитала. Аналитики связывают это с перераспределением средств:
Люди переводят деньги с обычных текущих счетов на срочные депозиты. За месяц объем именно срочных вкладов вырос на 3,47%, достигнув 21 трлн тенге.
Наблюдается приток в валютные сберегательные счета (+3,04%), что говорит о желании казахстанцев диверсифицировать свои накопления.
Самая высокая ставка (до 20,5%) обычно предлагается по сберегательным депозитам. Но эксперты предупреждают: за высокой доходностью скрываются жесткие ограничения.
О чем нужно помнить перед открытием «сберегательного» счета:
Запрет на частичное снятие: Вы не сможете забрать часть денег, сохранив проценты.
Сложность закрытия: При досрочном расторжении договора деньги вернут не мгновенно, а через законодательно установленный срок (обычно 30 дней), при этом накопленное вознаграждение может быть аннулировано.
Ограничения по пополнению: Многие высокодоходные счета не подразумевают внесения дополнительных сумм в течение срока договора.
Если ваша цель — максимальный пассивный доход и у вас есть «запас прочности» в виде свободной наличности, сейчас — оптимальное время для фиксации высокой ставки по сберегательным вкладам. Если же доступ к деньгам может понадобиться в любой момент, лучше обратить внимание на срочные депозиты со ставкой в районе 15–18%.
