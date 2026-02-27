18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
497.56
586.92
6.44
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
27.02.2026, 09:02

Ставки по депозитам взлетели в Казахстане: что происходит с вкладами

Новости Казахстана 0 728

Начало 2026 года ознаменовалось приятным сюрпризом для вкладчиков в Казахстане. Согласно свежему отчету Национального банка РК, средневзвешенная ставка по депозитам физических лиц совершила заметный рывок, увеличившись за январь сразу на 0,6 процентного пункта, сообщает Lada.kz.

Иллюстративное фото: bob_sato_1973 / Getty Images
Иллюстративное фото: bob_sato_1973 / Getty Images

На текущий момент средний показатель доходности зафиксирован на отметке 15,3%. Этот рост обусловлен тем, что финансовые институты страны обновили условия по всей линейке вкладов — от стандартных срочных до элитных сберегательных программ, где максимальное вознаграждение теперь достигает внушительных 20,5%.

Детальный разбор: какие вклады приносят больше всего?

Наибольшую динамику показали «короткие» деньги. Банки активно привлекают ликвидность, предлагая повышенный процент на небольшие сроки.

Статистика вознаграждения по новым договорам (январь 2026):

Тип депозита Средняя ставка Тренды и изменения
Общий показатель 15,3% Рост на 0,6 п.п. за месяц
Срочные вклады (1–3 мес.) 18,0% Самый резкий рост (+0,5 п.п.)
Срочные вклады (до 1 мес.) 16,1% Высокая ликвидность при хорошем доходе
Долгосрочные (1–5 лет) 14,2% Стабильный доход на длинной дистанции
Условные вклады 12,7% Ниже рынка, но выше инфляционных ожиданий
 

Интересный факт: Несмотря на общий рост ставок, популярность вкладов «до востребования» и сверхдлинных депозитов (свыше 5 лет) остается минимальной — их доходность колеблется в районе 0–2,1%.

Парадокс рынка: ставки растут, а общий объем падает?

Статистика выявила любопытную аномалию. Несмотря на то, что условия стали выгоднее, общий объем депозитной базы в стране незначительно сократился (на 1,1%, до 27,82 трлн тенге).

Однако это не означает отток капитала. Аналитики связывают это с перераспределением средств:

  • Люди переводят деньги с обычных текущих счетов на срочные депозиты. За месяц объем именно срочных вкладов вырос на 3,47%, достигнув 21 трлн тенге.

  • Наблюдается приток в валютные сберегательные счета (+3,04%), что говорит о желании казахстанцев диверсифицировать свои накопления.

Подводные камни: стоит ли гнаться за максимальным процентом?

Самая высокая ставка (до 20,5%) обычно предлагается по сберегательным депозитам. Но эксперты предупреждают: за высокой доходностью скрываются жесткие ограничения.

О чем нужно помнить перед открытием «сберегательного» счета:

  1. Запрет на частичное снятие: Вы не сможете забрать часть денег, сохранив проценты.

  2. Сложность закрытия: При досрочном расторжении договора деньги вернут не мгновенно, а через законодательно установленный срок (обычно 30 дней), при этом накопленное вознаграждение может быть аннулировано.

  3. Ограничения по пополнению: Многие высокодоходные счета не подразумевают внесения дополнительных сумм в течение срока договора.

Резюме для вкладчика

Если ваша цель — максимальный пассивный доход и у вас есть «запас прочности» в виде свободной наличности, сейчас — оптимальное время для фиксации высокой ставки по сберегательным вкладам. Если же доступ к деньгам может понадобиться в любой момент, лучше обратить внимание на срочные депозиты со ставкой в районе 15–18%.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Казахстанцы могут перевести половину и больше своих пенсионных накопленийНовости Казахстана
01.02.2026, 07:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь