Ставки по депозитам взлетели в Казахстане: что происходит с вкладами

Начало 2026 года ознаменовалось приятным сюрпризом для вкладчиков в Казахстане. Согласно свежему отчету Национального банка РК, средневзвешенная ставка по депозитам физических лиц совершила заметный рывок, увеличившись за январь сразу на 0,6 процентного пункта, сообщает Lada.kz.

Иллюстративное фото: bob_sato_1973 / Getty Images

На текущий момент средний показатель доходности зафиксирован на отметке 15,3%. Этот рост обусловлен тем, что финансовые институты страны обновили условия по всей линейке вкладов — от стандартных срочных до элитных сберегательных программ, где максимальное вознаграждение теперь достигает внушительных 20,5%.

Детальный разбор: какие вклады приносят больше всего?

Наибольшую динамику показали «короткие» деньги. Банки активно привлекают ликвидность, предлагая повышенный процент на небольшие сроки.

Статистика вознаграждения по новым договорам (январь 2026):

Тип депозита Средняя ставка Тренды и изменения Общий показатель 15,3% Рост на 0,6 п.п. за месяц Срочные вклады (1–3 мес.) 18,0% Самый резкий рост (+0,5 п.п.) Срочные вклады (до 1 мес.) 16,1% Высокая ликвидность при хорошем доходе Долгосрочные (1–5 лет) 14,2% Стабильный доход на длинной дистанции Условные вклады 12,7% Ниже рынка, но выше инфляционных ожиданий

Интересный факт: Несмотря на общий рост ставок, популярность вкладов «до востребования» и сверхдлинных депозитов (свыше 5 лет) остается минимальной — их доходность колеблется в районе 0–2,1%.

Парадокс рынка: ставки растут, а общий объем падает?

Статистика выявила любопытную аномалию. Несмотря на то, что условия стали выгоднее, общий объем депозитной базы в стране незначительно сократился (на 1,1%, до 27,82 трлн тенге).

Однако это не означает отток капитала. Аналитики связывают это с перераспределением средств:

Люди переводят деньги с обычных текущих счетов на срочные депозиты . За месяц объем именно срочных вкладов вырос на 3,47% , достигнув 21 трлн тенге .

Наблюдается приток в валютные сберегательные счета (+3,04%), что говорит о желании казахстанцев диверсифицировать свои накопления.

Подводные камни: стоит ли гнаться за максимальным процентом?

Самая высокая ставка (до 20,5%) обычно предлагается по сберегательным депозитам. Но эксперты предупреждают: за высокой доходностью скрываются жесткие ограничения.

О чем нужно помнить перед открытием «сберегательного» счета:

Запрет на частичное снятие: Вы не сможете забрать часть денег, сохранив проценты. Сложность закрытия: При досрочном расторжении договора деньги вернут не мгновенно, а через законодательно установленный срок (обычно 30 дней), при этом накопленное вознаграждение может быть аннулировано. Ограничения по пополнению: Многие высокодоходные счета не подразумевают внесения дополнительных сумм в течение срока договора.

Резюме для вкладчика

Если ваша цель — максимальный пассивный доход и у вас есть «запас прочности» в виде свободной наличности, сейчас — оптимальное время для фиксации высокой ставки по сберегательным вкладам. Если же доступ к деньгам может понадобиться в любой момент, лучше обратить внимание на срочные депозиты со ставкой в районе 15–18%.