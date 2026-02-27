Сколько денег дают в Казахстане за увольнение с работы в 2026 году

По данным Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН), на 1 февраля 2026 года выплаты по потере работы из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) получили 127,1 тыс. человек, из которых 25,6 тыс. оформили выплаты в этом году. Общая сумма выплат составила 11,9 млрд тенге, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

В Казахстане государство предусмотрело механизм поддержки для граждан, которые потеряли работу. Эта мера помогает пережить период безработицы и оформить выплаты без лишней бюрократии.

Кто и сколько получает

Размер социальной поддержки зависит от:

Стажа участия в системе обязательного социального страхования;

Дохода за последние 24 месяца.

Выплата предоставляется на срок от 1 до 6 месяцев и составляет до 45% от потерянного дохода.

Как оформить выплату

Для назначения соцвыплаты уволенному работнику необходимо:

Авторизоваться на портале eGov.kz. Перейти в раздел «Трудоустройство и занятость» и выбрать услугу «Регистрация лиц, ищущих работу». Заполнить онлайн-заявку и подписать ее ЭЦП. В течение дня карьерный центр (КЦ) предложит вакансии по месту проживания. Если подходящей работы нет, статус безработного присваивается дистанционно в течение 3 рабочих дней. При необходимости с заявителем свяжется сотрудник КЦ для уточнения данных.

Онлайн-услугу также можно получить через Электронную биржу труда enbek.kz.

Автоматическая поддержка через SMS

Если человек уже зарегистрирован как безработный, система МТСЗН отправляет SMS с предложением о назначении выплаты из ГФСС.

Для согласия достаточно ответить на сообщение .

Выплата назначается автоматически, без дополнительного визита в госорган.

Важно знать

Социальная выплата предоставляется независимо от причины увольнения.

Она предназначена для поддержки граждан в период поиска работы, обеспечивая финансовую стабильность на время трудоустройства.