Казахстанцы оказались «заперты» в Иране: как планируется эвакуация

Власти Казахстана официально разъяснили, как граждане страны могут покинуть территорию Исламской Республики Иран в условиях временного закрытия воздушного пространства. Информация поступила от Посольства Казахстана в Тегеране, сообщает Lada.kz.
В сообщении дипломатического представительства указывается, что причиной сложившейся ситуации стали:
закрытие воздушного пространства Ирана;
временная приостановка всех международных и внутренних авиарейсов;
неблагоприятные погодные условия, включая снегопады и сильные ветры, которые делают полеты небезопасными.
Эти факторы привели к задержкам рейсов и практически полному параличу воздушного сообщения с Ираном на данный момент.
Для граждан Казахстана посольство рекомендует воспользоваться сухопутными маршрутами через соседние страны. В официальном сообщении уточняется:
«В связи с закрытием воздушного пространства Ирана и временной приостановкой авиасообщения просим связаться с дипломатическими представительствами Республики Казахстан для проработки вопроса выезда с территории Ирана через сухопутные границы:
-
Иран – Азербайджан
-
Иран – Армения
-
Иран – Турция
-
Иран – Туркменистан»
Таким образом, основной способ безопасного выезда пока ограничен наземными маршрутами, а сотрудники посольства готовы оказывать содействие казахстанцам, находящимся в зоне риска.
Дипломатическое представительство настоятельно просит граждан:
воздержаться от попыток самостоятельного вылета самолетами, пока действует запрет;
незамедлительно связываться с консульскими службами для уточнения доступных маршрутов;
учитывать погодные и дорожные условия при планировании выезда через сухопутные границы.
Посольство обещает предоставлять обновленную информацию по мере изменения ситуации и напоминает, что безопасность граждан является приоритетом.
