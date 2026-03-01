18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
01.03.2026, 09:11

Казахстанцы оказались «заперты» в Иране: как планируется эвакуация

Власти Казахстана официально разъяснили, как граждане страны могут покинуть территорию Исламской Республики Иран в условиях временного закрытия воздушного пространства. Информация поступила от Посольства Казахстана в Тегеране, сообщает Lada.kz. 

Фото: stock.adobe.com
Фото: stock.adobe.com

Причины временного запрета на авиасообщение

В сообщении дипломатического представительства указывается, что причиной сложившейся ситуации стали:

  • закрытие воздушного пространства Ирана;

  • временная приостановка всех международных и внутренних авиарейсов;

  • неблагоприятные погодные условия, включая снегопады и сильные ветры, которые делают полеты небезопасными.

Эти факторы привели к задержкам рейсов и практически полному параличу воздушного сообщения с Ираном на данный момент.

Альтернативные маршруты для выезда

Для граждан Казахстана посольство рекомендует воспользоваться сухопутными маршрутами через соседние страны. В официальном сообщении уточняется:

«В связи с закрытием воздушного пространства Ирана и временной приостановкой авиасообщения просим связаться с дипломатическими представительствами Республики Казахстан для проработки вопроса выезда с территории Ирана через сухопутные границы:

  • Иран – Азербайджан

  • Иран – Армения

  • Иран – Турция

  • Иран – Туркменистан»

Таким образом, основной способ безопасного выезда пока ограничен наземными маршрутами, а сотрудники посольства готовы оказывать содействие казахстанцам, находящимся в зоне риска.

Рекомендации для граждан Казахстана

Дипломатическое представительство настоятельно просит граждан:

  • воздержаться от попыток самостоятельного вылета самолетами, пока действует запрет;

  • незамедлительно связываться с консульскими службами для уточнения доступных маршрутов;

  • учитывать погодные и дорожные условия при планировании выезда через сухопутные границы.

Посольство обещает предоставлять обновленную информацию по мере изменения ситуации и напоминает, что безопасность граждан является приоритетом.

