Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
01.03.2026, 09:23

Казахстан вводит индексацию зарплат с привязкой к инфляции

Новости Казахстана 0 715

Правительство Казахстана готовит масштабные изменения в системе оплаты труда государственных служащих, которые затронут десятки тысяч сотрудников по всей стране. Премьер-министр Олжас Бектенов в ответе на депутатский запрос подробно рассказал о текущих и будущих инициативах, направленных на повышение зарплат и создание более гибкой системы карьерного роста в госаппарате, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: rutube.ru
Фото: rutube.ru

Рост зарплат за последние годы

С 2021 по 2024 годы в Казахстане была внедрена новая система оплаты труда госслужащих. По данным Кабинета министров, должностные оклады работников госаппарата в среднем увеличились в 1,9 раза по сравнению с 2021 годом.

С начала текущего года на 16% повысились зарплаты исполнительского состава, включая низовое и среднее звенья. Этот шаг затронул около 83 тысяч государственных служащих, преимущественно работающих в регионах, подчеркнул Бектенов. Нововведение направлено на поддержку тех, кто выполняет ключевую работу на местах, обеспечивая стабильное функционирование государственных структур.

Горизонтальная карьера как новый стандарт

В рамках реализации Концепции развития государственной службы на 2024–2029 годы и проекта нового Закона «О государственной службе», который находится на рассмотрении Мажилиса, предусмотрено внедрение принципиально нового механизма карьерного продвижения.

Главным новшеством станет горизонтальная модель карьеры. Она позволит госслужащим развиваться профессионально, увеличивать функциональные обязанности и получать оценку результатов работы, при этом напрямую влияя на уровень зарплаты. Таким образом, повышение дохода станет возможным без обязательного перехода на руководящие должности. Этот подход призван устранить структурные дисбалансы между уровнем ответственности, квалификацией и заработной платой.

Регулярная индексация и отказ от старой схемы

Законопроект предполагает постепенный отказ от функциональных блоков системы оплаты труда. С 2029 года планируется внедрение регулярной индексации зарплат не реже одного раза в три года, с учетом инфляции и социально-экономических показателей.

Кроме того, правительство рассматривает возможность дополнительных механизмов индексации начиная с 2027 года, при этом приоритет будет отдан низовому и среднему звеньям госаппарата. Такая политика позволит обеспечить более справедливое распределение доходов среди государственных служащих, минимизируя разрыв между разными категориями работников.

Новая система как стимул для профессионального роста

Эксперты отмечают, что горизонтальная модель карьеры создаёт стимулы для профессионального развития без давления на чиновников стремиться только к руководящим должностям. Сотрудники смогут получать более высокие доходы за качество работы и расширение компетенций, что может положительно сказаться на эффективности госаппарата в целом.

Таким образом, Казахстан закладывает фундамент для более прозрачной и справедливой системы оплаты труда, которая учитывает не только должностной ранг, но и реальные достижения и вклад госслужащего в работу государственных органов.

