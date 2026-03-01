Казахстанцам стоит приготовиться: аналитики дали жесткий прогноз по валюте

Новый прогноз от Halyk Finance вызвал серьезные вопросы у экспертов и инвесторов: по оценкам банка, курс доллара к концу 2026 года может достичь отметки 580–590 тенге. Если учесть, что международное рейтинговое агентство S&P ожидает стабильность на уровне около 540 тенге, различие в прогнозах почти на 50 тенге уже формирует дополнительную неопределенность на финансовом рынке страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Halyk Finance.

Фото: freepik

Прогноз Halyk Finance: сильное ослабление тенге

Halyk Finance в своем исследовании подчеркнуло, что риски ослабления национальной валюты сейчас выглядят более существенными, чем предполагалось ранее. «По оценкам инвестбанка, тенге может уйти в диапазон 580–590 за доллар», – отметили аналитики 27 февраля. Такой сценарий предполагает более резкую коррекцию курса, чем ожидалось в международных прогнозах, и заставляет участников рынка готовиться к возможным шокам.

Несмотря на это, эксперты Halyk Finance согласны с S&P в оценке ключевых экономических показателей страны: прогнозы по ВВП и инфляции остаются практически идентичными. Основное расхождение касается именно валютных рисков, что подчеркивает значимость внимания к курсовым колебаниям.

Как это отразится на казахстанцах

Ослабление тенге способно прямо повлиять на стоимость импортных товаров, бытовой техники, автомобилей и даже части продовольствия. Более дорогой доллар может усилить инфляционные ожидания среди бизнеса и населения, что в свою очередь создаст дополнительное давление на цены.

Компании с валютными обязательствами и импортеры уже внимательно отслеживают ситуацию, понимая, что более консервативный сценарий от Halyk Finance означает потенциальное увеличение расходов и пересмотр финансовых планов.

Почему рынок насторожен

Разница в прогнозах между Halyk Finance и S&P формирует неопределенность, которая отражается на инвестиционной активности и стратегиях крупных компаний. По сути, рынок сегодня стоит перед выбором: ориентироваться на умеренную стабилизацию или готовиться к более заметной коррекции курса.

Окончательная динамика национальной валюты будет зависеть от внешней конъюнктуры, изменений цен на сырье и внутренней экономической политики. Но уже само появление прогноза с диапазоном 580–590 за доллар усиливает внимание к валютному рынку и заставляет участников финансового сектора пересматривать свои ожидания.