Реальная цена ближневосточного кризиса для Казахстана

Мир наблюдает новую эскалацию военного конфликта на Ближнем Востоке с участием Ирана и ОАЭ. На фоне сообщений о возможных военных ударах и повышенной напряженности на Ближнем Востоке аналитики и эксперты пытаются оценить, как эти события отразятся на глобальных ценах на нефть и экономической стабильности Центральной Азии, включая Казахстан, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Эксперт нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов в беседе с LS подчеркнул, что, несмотря на рост тревожности на фоне конфликта, значительных изменений в ценах на нефть, по его мнению, не произойдет. «На сегодняшний день все риски уже заложены в текущую котировку, которая держится на уровне примерно 73 долларов за баррель», — отметил аналитик.
По его словам, активная фаза эскалации конфликта, включающая удары по военной инфраструктуре и политическим лидерам Ирана, может продлиться около недели. После этого, как предполагает эксперт, ситуация стабилизируется, а нефтегазовый сектор останется вне зоны непосредственного риска.
Байдильдинов акцентировал внимание на том, что нефтяные объекты и логистика пока не подвергаются атакам. Несмотря на военные действия и обмен ударами, нефтяная отрасль Ирана продолжает функционировать, а экспорт идет ускоренными темпами — около 20 миллионов баррелей за период, о котором сообщают западные СМИ.
«Нефть пока является красной линией, за которую никто не решается заходить», — пояснил эксперт. Он исключает возможность перекрытия Ормузского пролива или атак на танкеры и месторождения, подчеркивая, что силы Ирана не способны на масштабные удары, что подтвердилось опытом предыдущих летних военных кампаний.
Хотя краткосрочного влияния на цены на нефть Байдильдинов не видит, долгосрочные риски для Центральной Азии существуют. Если Иран превратится в регион нестабильности наподобие Сирии или Ливии, это может вызвать серьезные проблемы для логистики и безопасности.
«В Иране проживает около 90 миллионов человек. Если даже 1–2 миллиона из них начнут мигрировать в страны Центральной Азии, это станет значительным вызовом для наших государств», — предупредил эксперт. Поток беженцев и усиление нестабильности могут сказаться не только на экономике, но и на социальной и политической обстановке в регионе.
В ответ на обострение ситуации Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил секретарю Совета Безопасности Гизату Нурдаулетову совместно с руководителями силовых ведомств и профильных министерств разработать план экстренных мер. Основное внимание уделяется предотвращению угроз стабильной обстановке в РК и готовности к возможным непредвиденным последствиям конфликта.
На данный момент воздушное пространство над Ближним Востоком закрыто, что привело к отмене рейсов в страны региона. Такая мера направлена на безопасность граждан и предотвращение инцидентов на фоне военной эскалации.
Несмотря на тревожные заголовки о новой фазе конфликта на Ближнем Востоке, нефтяной рынок демонстрирует удивительную устойчивость. Тем не менее, долгосрочные последствия нестабильности в Иране и потенциальная миграционная нагрузка остаются ключевыми факторами, на которые Казахстану и соседним странам следует обратить внимание.
