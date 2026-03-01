18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
01.03.2026, 12:38

Реальная цена ближневосточного кризиса для Казахстана

Новости Казахстана

Мир наблюдает новую эскалацию военного конфликта на Ближнем Востоке с участием Ирана и ОАЭ. На фоне сообщений о возможных военных ударах и повышенной напряженности на Ближнем Востоке аналитики и эксперты пытаются оценить, как эти события отразятся на глобальных ценах на нефть и экономической стабильности Центральной Азии, включая Казахстан, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: iran.ru
Фото: iran.ru

Стабильность нефтяного рынка под огнем

Эксперт нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов в беседе с LS подчеркнул, что, несмотря на рост тревожности на фоне конфликта, значительных изменений в ценах на нефть, по его мнению, не произойдет. «На сегодняшний день все риски уже заложены в текущую котировку, которая держится на уровне примерно 73 долларов за баррель», — отметил аналитик.

По его словам, активная фаза эскалации конфликта, включающая удары по военной инфраструктуре и политическим лидерам Ирана, может продлиться около недели. После этого, как предполагает эксперт, ситуация стабилизируется, а нефтегазовый сектор останется вне зоны непосредственного риска.

Нефть вне поля боя

Байдильдинов акцентировал внимание на том, что нефтяные объекты и логистика пока не подвергаются атакам. Несмотря на военные действия и обмен ударами, нефтяная отрасль Ирана продолжает функционировать, а экспорт идет ускоренными темпами — около 20 миллионов баррелей за период, о котором сообщают западные СМИ.

«Нефть пока является красной линией, за которую никто не решается заходить», — пояснил эксперт. Он исключает возможность перекрытия Ормузского пролива или атак на танкеры и месторождения, подчеркивая, что силы Ирана не способны на масштабные удары, что подтвердилось опытом предыдущих летних военных кампаний.

Долгосрочные риски для Казахстана и региона

Хотя краткосрочного влияния на цены на нефть Байдильдинов не видит, долгосрочные риски для Центральной Азии существуют. Если Иран превратится в регион нестабильности наподобие Сирии или Ливии, это может вызвать серьезные проблемы для логистики и безопасности.

«В Иране проживает около 90 миллионов человек. Если даже 1–2 миллиона из них начнут мигрировать в страны Центральной Азии, это станет значительным вызовом для наших государств», — предупредил эксперт. Поток беженцев и усиление нестабильности могут сказаться не только на экономике, но и на социальной и политической обстановке в регионе.

Реакция Казахстана

В ответ на обострение ситуации Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил секретарю Совета Безопасности Гизату Нурдаулетову совместно с руководителями силовых ведомств и профильных министерств разработать план экстренных мер. Основное внимание уделяется предотвращению угроз стабильной обстановке в РК и готовности к возможным непредвиденным последствиям конфликта.

На данный момент воздушное пространство над Ближним Востоком закрыто, что привело к отмене рейсов в страны региона. Такая мера направлена на безопасность граждан и предотвращение инцидентов на фоне военной эскалации.

Заключение

Несмотря на тревожные заголовки о новой фазе конфликта на Ближнем Востоке, нефтяной рынок демонстрирует удивительную устойчивость. Тем не менее, долгосрочные последствия нестабильности в Иране и потенциальная миграционная нагрузка остаются ключевыми факторами, на которые Казахстану и соседним странам следует обратить внимание.

