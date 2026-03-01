Автомобили до 8 миллионов: какие машины реально купить в Казахстане

Казахстанский рынок автомобилей продолжает удивлять сочетанием ограниченного выбора и неожиданных возможностей. На конец февраля 2026 года официальные дилеры страны предложили покупателям более 200 моделей, однако лишь часть из них попадает в категорию доступных — до 8 млн тенге, что примерно эквивалентно 16 000 долларов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kolesa.kz.

Фото: Алмаз Толеке и Илья Давидович

Редакция Kolesa.kz подготовила подробный обзор автомобилей, которые можно приобрести без существенных затрат, ориентируясь исключительно на официальные прайс-листы без учета акций и скидок.

Lada Granta: возвращение легенды

Самой доступной моделью остается российская Lada Granta. Несмотря на то что марка снова появилась на рынке Казахстана в 2024 году, машины уже не собираются в Костанае, а поставляются из Тольятти. Продажи еще далеки от доковидного уровня — в 2025 году реализовано всего 2842 авто, из которых 1129 составила Granta. Для сравнения, ранее в год продавалось до 15 000 единиц.

Цены на седан Granta 2025 года стартуют с 6 млн тенге, а модели 2024 года можно найти за 5 млн. В комплектации Classic автомобиль оснащен кондиционером, одной подушкой безопасности, электроприводом зеркал, обогревом, базовой аудиосистемой и 1.6-литровым мотором на 8 клапанов в сочетании с пятиступенчатой механикой.

Chevrolet Cobalt: лидер бюджетного сегмента

Следующий в рейтинге доступности — Chevrolet Cobalt, признанный главным «таксомотором» страны. В 2025 году продажи составили 31 802 авто, а общий объем марки достиг 38 880 единиц. Сборка осуществляется в Костанае из узбекских комплектующих.

Стоимость модели 2025 года начинается от 6.6 млн тенге, а 2026 года — от 7.2 млн. Базовая версия «Комфорт» включает двигатель 1.5 на 106 л.с., 6-ступенчатый автомат, две подушки безопасности, простой набор электроники, тканевый салон, кондиционер и аудиосистему с двумя динамиками.

JAC S3 Pro: доступный кроссовер

На третьем месте — переднеприводный паркетник JAC S3 Pro. Цены на 2026 год — 7 млн тенге, на 2025 год — 6.7 млн. Автомобиль оснащен 1.6-литровым атмосферным мотором на 109 сил с вариатором, двумя подушками безопасности, базовым набором электронных помощников, камерой заднего вида, медиасистемой с шестью динамиками и климат-контролем. Интерьер отделан эко-кожей, что придает салону более премиальный вид.

Chery Tiggo 2 Pro: лифтованный хетч с премиальными чертами

Четвертая в списке модель — Chery Tiggo 2 Pro, предлагаемый за 7 млн тенге в единственной комплектации. Компактный атмосферный мотор 1.5 на 113 сил работает с вариатором. Кроссовер оборудован камерой заднего вида, круиз-контролем, медиасистемой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, многочисленными подогревами и климатическим контролем.

Chevrolet Onix: бюджетный седан для города

Замыкает топ-пятерку Chevrolet Onix 2025 года выпуска с ценой 7 млн тенге. Новые автомобили 2026 года стоят уже 7.6 млн. Onix LTZ имеет 3-цилиндровый двигатель 1.2 л на 90 сил с пятиступенчатой механикой, пару эйрбэгов, систему мониторинга давления в шинах, ограничитель скорости, электростеклоподъёмники, кондиционер и медиасистему с четырьмя динамиками.

Еще шесть интересных вариантов до 8 млн

За пределами топ-5 находятся JAC J7, Jetour X50, три модели Lada (Niva Legend, Niva Travel, Vesta) и новый для Казахстана седан B-класса Kia Soluto.

JAC J7 стартует от 7 млн тенге с турбомотором 1.5 на 136 л.с. и механикой. Jetour X50 немного дороже, но оснащается 156-сильным турбомотором и роботом DCT, а также более продвинутой медиасистемой и электрорегулировками кресел. Тем не менее Chery Tiggo 2 Pro остается популярнее — 5278 проданных авто против 3450 X50 в 2025 году.

Легендарные вазовские внедорожники и обновленная Vesta

Lada Niva Legend оценивается в 7.9 млн тенге, Niva Travel — в 8 млн. Оснащение минимальное: одна подушка безопасности и спартанский салон, зато полный привод с понижающей передачей идет в базе.

Lada Vesta в кузове седан (Comfort) с мотором 1.6 на 106 сил, кондиционером, двумя подушками безопасности и электроприводом зеркал продается за 8 млн тенге. Диски — железные, со штампованными колпаками, а аудиосистемы в базовой комплектации нет.

Kia Soluto: новинка на пороге доступного сегмента

Седан Kia Soluto появился в Казахстане в конце 2025 года. Базовая комплектация оснащена 1.4-литровым атмосферником на 95 л.с., 4-ступенчатым автоматом, кондиционером, камерой заднего вида, медиасистемой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, электроприводом зеркал и фронтальными эйрбэгами. Стоимость — ровно 8 млн тенге, однако до конца февраля салоны распродавали 2025 год на 1 млн дешевле.