Автомобили до 8 миллионов: какие машины реально купить в Казахстане

Казахстанский рынок автомобилей продолжает удивлять сочетанием ограниченного выбора и неожиданных возможностей. На конец февраля 2026 года официальные дилеры страны предложили покупателям более 200 моделей, однако лишь часть из них попадает в категорию доступных — до 8 млн тенге, что примерно эквивалентно 16 000 долларов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kolesa.kz.
Редакция Kolesa.kz подготовила подробный обзор автомобилей, которые можно приобрести без существенных затрат, ориентируясь исключительно на официальные прайс-листы без учета акций и скидок.
Самой доступной моделью остается российская Lada Granta. Несмотря на то что марка снова появилась на рынке Казахстана в 2024 году, машины уже не собираются в Костанае, а поставляются из Тольятти. Продажи еще далеки от доковидного уровня — в 2025 году реализовано всего 2842 авто, из которых 1129 составила Granta. Для сравнения, ранее в год продавалось до 15 000 единиц.
Цены на седан Granta 2025 года стартуют с 6 млн тенге, а модели 2024 года можно найти за 5 млн. В комплектации Classic автомобиль оснащен кондиционером, одной подушкой безопасности, электроприводом зеркал, обогревом, базовой аудиосистемой и 1.6-литровым мотором на 8 клапанов в сочетании с пятиступенчатой механикой.
Следующий в рейтинге доступности — Chevrolet Cobalt, признанный главным «таксомотором» страны. В 2025 году продажи составили 31 802 авто, а общий объем марки достиг 38 880 единиц. Сборка осуществляется в Костанае из узбекских комплектующих.
Стоимость модели 2025 года начинается от 6.6 млн тенге, а 2026 года — от 7.2 млн. Базовая версия «Комфорт» включает двигатель 1.5 на 106 л.с., 6-ступенчатый автомат, две подушки безопасности, простой набор электроники, тканевый салон, кондиционер и аудиосистему с двумя динамиками.
На третьем месте — переднеприводный паркетник JAC S3 Pro. Цены на 2026 год — 7 млн тенге, на 2025 год — 6.7 млн. Автомобиль оснащен 1.6-литровым атмосферным мотором на 109 сил с вариатором, двумя подушками безопасности, базовым набором электронных помощников, камерой заднего вида, медиасистемой с шестью динамиками и климат-контролем. Интерьер отделан эко-кожей, что придает салону более премиальный вид.
Четвертая в списке модель — Chery Tiggo 2 Pro, предлагаемый за 7 млн тенге в единственной комплектации. Компактный атмосферный мотор 1.5 на 113 сил работает с вариатором. Кроссовер оборудован камерой заднего вида, круиз-контролем, медиасистемой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, многочисленными подогревами и климатическим контролем.
Замыкает топ-пятерку Chevrolet Onix 2025 года выпуска с ценой 7 млн тенге. Новые автомобили 2026 года стоят уже 7.6 млн. Onix LTZ имеет 3-цилиндровый двигатель 1.2 л на 90 сил с пятиступенчатой механикой, пару эйрбэгов, систему мониторинга давления в шинах, ограничитель скорости, электростеклоподъёмники, кондиционер и медиасистему с четырьмя динамиками.
За пределами топ-5 находятся JAC J7, Jetour X50, три модели Lada (Niva Legend, Niva Travel, Vesta) и новый для Казахстана седан B-класса Kia Soluto.
JAC J7 стартует от 7 млн тенге с турбомотором 1.5 на 136 л.с. и механикой. Jetour X50 немного дороже, но оснащается 156-сильным турбомотором и роботом DCT, а также более продвинутой медиасистемой и электрорегулировками кресел. Тем не менее Chery Tiggo 2 Pro остается популярнее — 5278 проданных авто против 3450 X50 в 2025 году.
Lada Niva Legend оценивается в 7.9 млн тенге, Niva Travel — в 8 млн. Оснащение минимальное: одна подушка безопасности и спартанский салон, зато полный привод с понижающей передачей идет в базе.
Lada Vesta в кузове седан (Comfort) с мотором 1.6 на 106 сил, кондиционером, двумя подушками безопасности и электроприводом зеркал продается за 8 млн тенге. Диски — железные, со штампованными колпаками, а аудиосистемы в базовой комплектации нет.
Седан Kia Soluto появился в Казахстане в конце 2025 года. Базовая комплектация оснащена 1.4-литровым атмосферником на 95 л.с., 4-ступенчатым автоматом, кондиционером, камерой заднего вида, медиасистемой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, электроприводом зеркал и фронтальными эйрбэгами. Стоимость — ровно 8 млн тенге, однако до конца февраля салоны распродавали 2025 год на 1 млн дешевле.
