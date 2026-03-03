18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
498.09
577.34
6.41
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
03.03.2026, 06:53

Цены без тормозов: что в Казахстане подорожало сильнее всего в 2026 году

Новости Казахстана 0 980

Февраль 2026 года принес очередной скачок цен в Казахстане, усилив давление на семейные бюджеты и финансовые возможности граждан. По данным LS, месячная инфляция в стране составила 1,1%, превысив показатель января, который держался на уровне одного процента. Рост цен наблюдался по всем категориям, включая продукты питания, непродовольственные товары и платные услуги, что создает ощутимое бремя для населения, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Продовольственные товары продолжают дорожать

В феврале цены на продовольствие в среднем повысились на 1,3%, хотя динамика была разнонаправленной. Некоторые продукты, такие как консервированная кукуруза, показали резкий рост стоимости, тогда как отдельные овощи и фрукты, включая огурцы, лук и апельсины, подешевели. Мясо и птица демонстрируют умеренное повышение цен, а говядина бескостная почти не изменила стоимость. Годовая инфляция в категории продуктов питания достигла 12,7%, при этом сильнее всего подорожали мясо и птица, безалкогольные напитки, колбасы, сыры, кисломолочные продукты, масла и жиры. Такая динамика продолжает формировать ощущение роста стоимости жизни и повышает финансовую нагрузку на семьи.

Непродовольственные товары: рост цен 

Среди непродовольственных товаров в феврале также наблюдалась смешанная динамика. Некоторые позиции заметно подорожали за месяц, а другие показали снижение. Например, наборы стаканов и гладильные доски увеличили свою стоимость, тогда как стиральные машины, электрочайники, смартфоны и стерильные бинты стали дешевле. В годовом измерении ситуация ещё более яркая: непродовольственные товары подорожали на 11,6%, при этом бензин, одежда, обувь и товары личного пользования показали наиболее значительный рост. Такой рост цен на жизненно важные товары создает дополнительное финансовое давление на казахстанцев и усиливает инфляционное воздействие на повседневные расходы.

Платные услуги: тарифы растут, но есть исключения

В сфере платных услуг в феврале также отмечен рост цен. Услуги кинотеатров и фотографов подорожали умеренно, однако годовая инфляция в этой категории оказалась значительно выше. Особенно заметно выросли тарифы на водоотведение, газ по распределительным сетям, сжиженный газ, аренду жилья и электроэнергию. При этом холодная вода подешевела на 28,4%, что стало редким исключением на фоне общего роста цен. Такие колебания тарифов создают смешанное впечатление для населения: часть расходов растет, а на некоторые услуги снижение стоимости пока едва компенсирует нагрузку.

Общая инфляционная картина

Месячная инфляция в феврале составила 1,1%, а годовая — 11,7%, что по сравнению с январем 2026 года немного снизилось (12,2%), но существенно превышает показатели января 2025 года (8,9%). Продовольственные товары выросли в цене на 12,7%, непродовольственные — на 11,6%, а платные услуги — на 10,8%. Такая динамика демонстрирует, что инфляционное давление продолжает оказывать заметное влияние на экономику страны и на повседневные расходы населения.

Ранее министр национальной экономики Серик Жумангарин пообещал, что до 1 мая 2026 года будет принята программа повышения доходов населения на 2026–2029 годы, а также план по снижению инфляции до 9–11%. Эти меры направлены на стабилизацию ситуации и поддержку семейных бюджетов, однако пока влияние инфляции остаётся ощутимым для каждого казахстанца.

0
4
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Геноцид населения. Раньше был Ашаршылык и винили кремль, интересно кого они будут винить в будущем и как это назовут.
03.03.2026, 06:22
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
С 11 февраля казахстанских водителей на границе будут проверять по новым правиламНовости Казахстана
07.02.2026, 13:12 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь