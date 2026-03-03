Цены без тормозов: что в Казахстане подорожало сильнее всего в 2026 году

Февраль 2026 года принес очередной скачок цен в Казахстане, усилив давление на семейные бюджеты и финансовые возможности граждан. По данным LS, месячная инфляция в стране составила 1,1%, превысив показатель января, который держался на уровне одного процента. Рост цен наблюдался по всем категориям, включая продукты питания, непродовольственные товары и платные услуги, что создает ощутимое бремя для населения, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube

Продовольственные товары продолжают дорожать

В феврале цены на продовольствие в среднем повысились на 1,3%, хотя динамика была разнонаправленной. Некоторые продукты, такие как консервированная кукуруза, показали резкий рост стоимости, тогда как отдельные овощи и фрукты, включая огурцы, лук и апельсины, подешевели. Мясо и птица демонстрируют умеренное повышение цен, а говядина бескостная почти не изменила стоимость. Годовая инфляция в категории продуктов питания достигла 12,7%, при этом сильнее всего подорожали мясо и птица, безалкогольные напитки, колбасы, сыры, кисломолочные продукты, масла и жиры. Такая динамика продолжает формировать ощущение роста стоимости жизни и повышает финансовую нагрузку на семьи.

Непродовольственные товары: рост цен

Среди непродовольственных товаров в феврале также наблюдалась смешанная динамика. Некоторые позиции заметно подорожали за месяц, а другие показали снижение. Например, наборы стаканов и гладильные доски увеличили свою стоимость, тогда как стиральные машины, электрочайники, смартфоны и стерильные бинты стали дешевле. В годовом измерении ситуация ещё более яркая: непродовольственные товары подорожали на 11,6%, при этом бензин, одежда, обувь и товары личного пользования показали наиболее значительный рост. Такой рост цен на жизненно важные товары создает дополнительное финансовое давление на казахстанцев и усиливает инфляционное воздействие на повседневные расходы.

Платные услуги: тарифы растут, но есть исключения

В сфере платных услуг в феврале также отмечен рост цен. Услуги кинотеатров и фотографов подорожали умеренно, однако годовая инфляция в этой категории оказалась значительно выше. Особенно заметно выросли тарифы на водоотведение, газ по распределительным сетям, сжиженный газ, аренду жилья и электроэнергию. При этом холодная вода подешевела на 28,4%, что стало редким исключением на фоне общего роста цен. Такие колебания тарифов создают смешанное впечатление для населения: часть расходов растет, а на некоторые услуги снижение стоимости пока едва компенсирует нагрузку.

Общая инфляционная картина

Месячная инфляция в феврале составила 1,1%, а годовая — 11,7%, что по сравнению с январем 2026 года немного снизилось (12,2%), но существенно превышает показатели января 2025 года (8,9%). Продовольственные товары выросли в цене на 12,7%, непродовольственные — на 11,6%, а платные услуги — на 10,8%. Такая динамика демонстрирует, что инфляционное давление продолжает оказывать заметное влияние на экономику страны и на повседневные расходы населения.

Ранее министр национальной экономики Серик Жумангарин пообещал, что до 1 мая 2026 года будет принята программа повышения доходов населения на 2026–2029 годы, а также план по снижению инфляции до 9–11%. Эти меры направлены на стабилизацию ситуации и поддержку семейных бюджетов, однако пока влияние инфляции остаётся ощутимым для каждого казахстанца.