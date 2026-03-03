Месть по заказу за деньги: необычная и опасная услуга появилась в Казахстане

В Казахстане в Telegram появилось опасное объявление: неизвестные предлагают за деньги наказать обидчиков любым способом — от запугивания по телефону до поджога имущества и физического насилия. Стоимость услуги достигает сотен тысяч тенге, а исполнители обещают полную конфиденциальность, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: Shutterstock

Услуги, о которых страшно даже думать

Авторы объявления утверждают, что подходят к каждому «клиенту» индивидуально и гарантируют полную конфиденциальность. Среди предложений — звонки с угрозами, избиения, поджог входной двери или автомобиля, а также насильственный вывоз за пределы города. Более того, за дополнительную плату исполнители обещают снять «экзекуцию» на видео.

Скриншот из Telegram

Стоимость таких «услуг» варьируется от нескольких десятков до сотен тысяч тенге, что делает их доступными для любого, кто готов переступить моральные и уголовные границы.

Реакция правоохранителей

На публикацию с объявлением Tengrinews.kz направили официальный запрос в Министерство внутренних дел Казахстана. В ведомстве подчеркнули, что органы проводят постоянный мониторинг интернет-пространства и принимают меры по блокировке незаконных предложений.

«В рамках своей компетенции органы внутренних дел выявляют объявления, содержащие предложения оказания противоправных и общественно опасных услуг. В отдельных случаях собранные материалы передаются в подразделения для правовой оценки и принятия процессуальных решений», — отметили в МВД.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что системная работа по противодействию киберпреступности продолжается, а граждан призывают проявлять бдительность и незамедлительно информировать полицию обо всех противоправных действиях в сети.

Опасные границы цифрового мира

Это объявление — наглядное напоминание о том, что интернет в Казахстане, как и во всем мире, может стать площадкой для преступных схем. Оно также показывает, насколько важно соблюдение законов и внимательность пользователей. В ситуации, когда «обычные слова не работают», многие могут испытать соблазн обратиться к экстремальным решениям, но последствия таких действий могут быть крайне серьёзными.

Эксперты отмечают, что распространение подобных услуг отражает не только рост киберпреступности, но и обострение социальных конфликтов. Призыв МВД к гражданам быть бдительными и своевременно сообщать о противоправной активности становится ключевым инструментом профилактики.