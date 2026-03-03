18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
498.09
577.34
6.41
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
03.03.2026, 08:43

В Актобе прогремел взрыв на газозаправочной станции (видео)

Новости Казахстана 0 729

В Актобе произошел серьезный инцидент на автомобильной газозаправочной станции. По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, в одном из надземных резервуаров станции произошел хлопок газовоздушной смеси, который мгновенно привел к возникновению пожара. Момент взрыва и последующее пламя попали на камеры очевидцев и уже распространились в соцсетях, где публикуются видео с места происшествия, сообщает Lada.kz. 

Фото: пресс-служба МЧС Казахстана
Фото: пресс-служба МЧС Казахстана

Пожар охватил несколько объектов за считанные минуты

Сотрудники МЧС сообщили, что огонь быстро перекинулся на вторую надземную цистерну, припаркованный газовоз и здание операторной станции. Ситуация была крайне опасной из-за высокого риска повторных взрывов, но благодаря профессионализму пожарных удалось избежать трагедии. Пожарные работали в условиях повышенной опасности, предотвращая распространение огня на другие объекты и обеспечивая безопасность прилегающей территории.

Масштабные усилия пожарных: 60 человек и 16 единиц техники

В ликвидации возгорания были задействованы около 60 специалистов МЧС и 16 единиц специализированной техники. Слаженные действия команд позволили полностью потушить огонь и не допустить человеческих жертв. По официальным данным, пострадавших в результате происшествия нет, что является редкой удачей при таких масштабах инцидента.

Очевидцы делятся кадрами и впечатлениями

Видеозаписи с места происшествия показывают момент взрыва и последующее распространение огня, а также работу пожарных в экстремальных условиях. МЧС предупреждает, что видео содержит ненормативную лексику и может быть опасно для просмотра детям. Несмотря на шокирующие кадры, благодаря оперативной реакции сотрудников службы чрезвычайных ситуаций последствия трагедии были минимальными.

Вероятные причины и меры безопасности

Предварительно, причиной взрыва стало воспламенение газовоздушной смеси в надземном резервуаре, однако окончательные выводы будет делать специальная комиссия после проведения расследования. В ведомстве подчеркивают важность соблюдения всех мер безопасности на газозаправочных станциях и предупреждают владельцев и работников объектов повышенной опасности о необходимости регулярного контроля оборудования.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

0
0
3
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
С 11 февраля казахстанских водителей на границе будут проверять по новым правиламНовости Казахстана
07.02.2026, 13:12 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь