В Актобе прогремел взрыв на газозаправочной станции (видео)

В Актобе произошел серьезный инцидент на автомобильной газозаправочной станции. По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, в одном из надземных резервуаров станции произошел хлопок газовоздушной смеси, который мгновенно привел к возникновению пожара. Момент взрыва и последующее пламя попали на камеры очевидцев и уже распространились в соцсетях, где публикуются видео с места происшествия, сообщает Lada.kz.

Фото: пресс-служба МЧС Казахстана

Пожар охватил несколько объектов за считанные минуты

Сотрудники МЧС сообщили, что огонь быстро перекинулся на вторую надземную цистерну, припаркованный газовоз и здание операторной станции. Ситуация была крайне опасной из-за высокого риска повторных взрывов, но благодаря профессионализму пожарных удалось избежать трагедии. Пожарные работали в условиях повышенной опасности, предотвращая распространение огня на другие объекты и обеспечивая безопасность прилегающей территории.

Масштабные усилия пожарных: 60 человек и 16 единиц техники

В ликвидации возгорания были задействованы около 60 специалистов МЧС и 16 единиц специализированной техники. Слаженные действия команд позволили полностью потушить огонь и не допустить человеческих жертв. По официальным данным, пострадавших в результате происшествия нет, что является редкой удачей при таких масштабах инцидента.

Очевидцы делятся кадрами и впечатлениями

Видеозаписи с места происшествия показывают момент взрыва и последующее распространение огня, а также работу пожарных в экстремальных условиях. МЧС предупреждает, что видео содержит ненормативную лексику и может быть опасно для просмотра детям. Несмотря на шокирующие кадры, благодаря оперативной реакции сотрудников службы чрезвычайных ситуаций последствия трагедии были минимальными.

Вероятные причины и меры безопасности

Предварительно, причиной взрыва стало воспламенение газовоздушной смеси в надземном резервуаре, однако окончательные выводы будет делать специальная комиссия после проведения расследования. В ведомстве подчеркивают важность соблюдения всех мер безопасности на газозаправочных станциях и предупреждают владельцев и работников объектов повышенной опасности о необходимости регулярного контроля оборудования.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!