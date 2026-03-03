18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
498.09
577.34
6.41
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
03.03.2026, 10:12

Казахстан запретил очередной популярный препарат: что нужно знать пациентам

Новости Казахстана 0 1 913

В Казахстане введен запрет на медицинское применение очередного лекарственного средства. Председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения подписал приказ от 23 февраля 2026 года, который уже вступил в силу, и в соответствии с ним препарат «Стрептоцид» больше не может использоваться в медицинских целях, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Речь идет о таблетках по 300 миллиграмм в контурной ячейковой упаковке, выпускаемых АО «Химфарм», срок годности которых истекает в августе 2030 года. Согласно документу, препарат подлежит немедленному изъятию из аптек и медицинских учреждений по всей стране.

Быстрое уведомление всех служб

Комитет медицинского и фармацевтического контроля поручил Управлению внепланового контроля фармацевтической деятельности в течение одного рабочего дня уведомить территориальные подразделения Комитета, государственные экспертные организации, НАО «Фонд социального медицинского страхования» и ТОО «СК-Фармация» о необходимости изъятия препарата. Такой шаг позволит исключить возможность дальнейшего использования запрещенного лекарства и защитить здоровье граждан.

Основания для запрета

Решение о запрете было принято на основании письма Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Комитета от 18 февраля 2026 года и протокола испытаний, составленного 13 февраля 2026 года. Эти документы подтвердили, что препарат не соответствует современным стандартам безопасности и эффективности.

Еще несколько препаратов под отзыв

Кроме «Стрептоцида», в Казахстане были отозваны регистрационные удостоверения ряда других лекарственных средств:

  • Левомицетин (Хлорамфеникол) – порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 г, производства Украины.

  • ГЛИТЕЙК (Тейкопланин) – лиофилизат для внутривенного и внутримышечного введения, 400 мг, Украина.

  • Нименрикс® – конъюгированная вакцина против менингококковой инфекции серогрупп А, С, W-135, Y, производство США.

  • Грасулан – капсулы с модифицированным высвобождением 0,4 мг, Швейцария.

  • Лайленон – таблетки 25 мг и 50 мг, покрытые пленочной оболочкой, Швейцария.

Эти меры приняты для защиты населения и обеспечения того, чтобы на рынке оставались только проверенные и безопасные медикаменты.

Влияние на пациентов и аптеки

Эксперты предупреждают, что запрет может вызвать временный дефицит некоторых лекарств в аптеках, поэтому гражданам рекомендуется заранее уточнять у фармацевтов наличие аналогов безопасных препаратов. В свою очередь, медицинские учреждения обязаны следить за тем, чтобы запрещенные лекарства не применялись ни в стационарах, ни в амбулаторной практике.

0
4
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
"Стрептоцид" в виде порошка всегда использовался для подсушивания открытых ран. Иногда мне кажется что я живу в дурдоме. Интересно что они ещё запретят завтра.
03.03.2026, 06:17
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
С 11 февраля казахстанских водителей на границе будут проверять по новым правиламНовости Казахстана
07.02.2026, 13:12 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь