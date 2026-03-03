Казахстан запретил очередной популярный препарат: что нужно знать пациентам

В Казахстане введен запрет на медицинское применение очередного лекарственного средства. Председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения подписал приказ от 23 февраля 2026 года, который уже вступил в силу, и в соответствии с ним препарат «Стрептоцид» больше не может использоваться в медицинских целях, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: istockphoto.com

Речь идет о таблетках по 300 миллиграмм в контурной ячейковой упаковке, выпускаемых АО «Химфарм», срок годности которых истекает в августе 2030 года. Согласно документу, препарат подлежит немедленному изъятию из аптек и медицинских учреждений по всей стране.

Быстрое уведомление всех служб

Комитет медицинского и фармацевтического контроля поручил Управлению внепланового контроля фармацевтической деятельности в течение одного рабочего дня уведомить территориальные подразделения Комитета, государственные экспертные организации, НАО «Фонд социального медицинского страхования» и ТОО «СК-Фармация» о необходимости изъятия препарата. Такой шаг позволит исключить возможность дальнейшего использования запрещенного лекарства и защитить здоровье граждан.

Основания для запрета

Решение о запрете было принято на основании письма Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Комитета от 18 февраля 2026 года и протокола испытаний, составленного 13 февраля 2026 года. Эти документы подтвердили, что препарат не соответствует современным стандартам безопасности и эффективности.

Еще несколько препаратов под отзыв

Кроме «Стрептоцида», в Казахстане были отозваны регистрационные удостоверения ряда других лекарственных средств:

Левомицетин (Хлорамфеникол) – порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 г, производства Украины.

ГЛИТЕЙК (Тейкопланин) – лиофилизат для внутривенного и внутримышечного введения, 400 мг, Украина.

Нименрикс® – конъюгированная вакцина против менингококковой инфекции серогрупп А, С, W-135, Y, производство США.

Грасулан – капсулы с модифицированным высвобождением 0,4 мг, Швейцария.

Лайленон – таблетки 25 мг и 50 мг, покрытые пленочной оболочкой, Швейцария.

Эти меры приняты для защиты населения и обеспечения того, чтобы на рынке оставались только проверенные и безопасные медикаменты.

Влияние на пациентов и аптеки

Эксперты предупреждают, что запрет может вызвать временный дефицит некоторых лекарств в аптеках, поэтому гражданам рекомендуется заранее уточнять у фармацевтов наличие аналогов безопасных препаратов. В свою очередь, медицинские учреждения обязаны следить за тем, чтобы запрещенные лекарства не применялись ни в стационарах, ни в амбулаторной практике.