Дороги на триллионы: Казахстан запускает крупнейшую инфраструктурную перезагрузку

В Казахстане начинается масштабный этап модернизации дорожной инфраструктуры, который уже называют одним из самых амбициозных за последние годы. В течение ближайших трёх лет в стране планируется реализовать автодорожные проекты общей протяжённостью 3,25 тысячи километров. На эти цели предусмотрено 4,6 триллиона тенге, сообщает Lada.kz.

Фото: нацкомпания «КазАвтоЖол»

О планах правительства сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев на заседании кабмина, представив трёхлетнюю программу развития транспортной инфраструктуры. По его словам, столь крупные инвестиции направлены не только на обновление дорожной сети, но и на усиление транзитного потенциала страны.

Ставка на транзит и экономический эффект

По оценке Министерства транспорта, реализация заявленных проектов должна дать прямой экономический результат. Речь идёт о росте грузопотока, сокращении логистических издержек и усилении роли Казахстана как ключевого транзитного звена между Европой и Азией.

Министр подчеркнул, что строительство новых автодорог позволит существенно увеличить пропускную способность международных коридоров. Это, в свою очередь, создаст условия для ускорения перевозок и повышения конкурентоспособности казахстанских маршрутов.

Магистраль Бейнеу – Саксаульский: сокращение пути на тысячу километров

Одним из наиболее капиталоёмких проектов станет строительство автомобильной дороги Бейнеу – Саксаульский. Работы планируется начать уже в 2026 году. Стоимость проекта оценивается примерно в 780 миллиардов тенге.

Новая трасса реализуется в рамках Транскаспийский международный транспортный маршрут. Ожидается, что её запуск позволит сократить расстояние перевозок примерно на 1000 километров. Кроме того, сроки доставки грузов уменьшатся до трёх суток, что существенно повысит привлекательность маршрута для международных логистических компаний.

Коридор «Западная Европа – Западный Китай»: синхронное завершение участков

Продолжится развитие и стратегического коридора Западная Европа – Западный Китай. В его составе планируется начать строительство участков Актобе – Улгайсын и Саксаульский – Кызылорда. Участок Улгайсын – Саксаульский стартует в следующем году.

Все три отрезка планируется завершить синхронно, что позволит обеспечить непрерывность транспортного потока и избежать «узких мест» на маршруте. Такой подход должен повысить эффективность использования уже существующей инфраструктуры и усилить интеграцию регионов в общенациональную сеть.

Региональные трассы: Караганда – Жезказган и Центр – Запад

Помимо международных направлений, в трёхлетнюю программу включены и крупные региональные проекты. В частности, речь идёт о строительстве дорог Караганда – Жезказган и Центр – Запад. Работы по ним планируется начать уже в мае.

Эти маршруты имеют стратегическое значение для внутренней связанности страны. Они обеспечат более короткие и удобные логистические цепочки между промышленными центрами, снизят транспортные издержки бизнеса и повысят мобильность населения.

Дорожная сеть страны: текущая картина

На сегодняшний день протяжённость автомобильных дорог общего пользования в Казахстане составляет около 95 тысяч километров. Из них 25 тысяч километров относятся к республиканской сети, тогда как 70 тысяч километров находятся в ведении акиматов.

Параллельно со строительством новых магистралей до 2029 года предусмотрен средний ремонт 10 тысяч километров дорог. На данный момент уже завершены работы на 5 тысячах километров.

Таким образом, правительство делает ставку не только на создание новых транспортных артерий, но и на системное обновление существующей инфраструктуры. Общий объём инвестиций в 4,6 триллиона тенге демонстрирует, что дорожная отрасль становится одним из ключевых направлений государственной экономической политики на ближайшие годы.