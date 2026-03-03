Цифровая гильотина: за что казахстанцев начнут штрафовать с 12 марта

С 12 марта в Казахстане вступают в силу новые административные санкции для работодателей за нарушения при работе с Единой системой учета трудовых договоров. Поправки внесены в статью 98 Кодекса об административных правонарушениях и напрямую затрагивают порядок внесения сведений в ЕСУТД, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Теперь за несвоевременное, неполное или недостоверное отражение данных о трудовых отношениях предусмотрены конкретные штрафы — и суммы для бизнеса могут оказаться весьма ощутимыми.

Какие нарушения станут основанием для штрафа

Речь идет о соблюдении требований по внесению информации в ЕСУТД при оформлении и прекращении трудовых договоров, а также при внесении в них изменений или дополнений. Закон четко фиксирует, что ответственность наступает в случае нарушения установленного порядка передачи данных в систему.

Под административное взыскание подпадают случаи, когда работодатель не внес сведения в ЕСУТД вовсе либо сделал это с нарушением установленных сроков. Также штраф будет назначаться, если информация передана не в полном объеме или содержит недостоверные либо некорректные данные.

Таким образом, формальный подход к заполнению системы теперь может обернуться финансовыми потерями.

Размеры штрафов: от должностных лиц до крупного бизнеса

В статью 98 КоАП добавлены две новые части, устанавливающие градацию ответственности в зависимости от статуса нарушителя.

За первичное нарушение предусмотрены следующие санкции:

Должностные лица заплатят штраф в размере 30 месячных расчетных показателей (МРП). Для субъектов малого предпринимательства и некоммерческих организаций штраф составит 60 МРП. Средний бизнес может быть оштрафован на 80 МРП, а для крупных предприятий сумма взыскания достигнет 150 МРП.

Таким образом, чем выше масштаб бизнеса, тем серьезнее финансовая нагрузка в случае выявленного нарушения.

Повторное нарушение — штрафы удваиваются

Законодатели отдельно оговорили ответственность за повторные нарушения. Если аналогичное действие или бездействие будет зафиксировано в течение года после наложения административного взыскания, санкции существенно возрастут.

Для должностных лиц размер штрафа увеличивается до 60 МРП. Субъекты малого предпринимательства и некоммерческие организации заплатят уже 80 МРП. Средний бизнес рискует штрафом в 100 МРП, а крупные компании — до 200 МРП.

Таким образом, повторное игнорирование требований по работе с ЕСУТД фактически приводит к удвоению финансовой ответственности.

Контроль за цифровым учетом трудовых отношений усиливается

Введение новых санкций свидетельствует о том, что государство усиливает контроль за прозрачностью трудовых отношений и цифровым документооборотом. ЕСУТД становится не просто формальной базой данных, а полноценным инструментом мониторинга соблюдения трудового законодательства.

Для работодателей это означает необходимость выстроить четкий внутренний контроль за своевременным и корректным внесением сведений в систему. Ошибки, задержки или недостоверные данные теперь напрямую отражаются на финансовых показателях компании.

С 12 марта работа с ЕСУТД перестает быть технической процедурой — она становится зоной повышенной юридической ответственности.