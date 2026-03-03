18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
03.03.2026, 12:57

Кому Казахстан сопереживает в конфликте на Ближнем Востоке: официальная позиция МИД

Министра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев дал разъяснения относительно позиции страны в условиях обострившегося конфликта на Ближнем Востоке. Вопрос, заданный журналистами на брифинге в правительстве, касался того, почему в социальных сетях складывается впечатление, что Казахстан якобы проявляет большее сочувствие к Катару, Кувейту, Бахрейну, ОАЭ и Саудовской Аравии, нежели к Ирану.

Казахстан сохраняет нейтралитет

Алибек Бакаев подчеркнул, что Казахстан следует принципу невмешательства во внутренние дела других государств. По его словам, страна не занимает сторону ни Ирана, ни стран, подвергшихся атаке, и не будет вмешиваться в конфликты чужих государств.

"Казахстан занимал и будет занимать позицию невмешательства в дела третьих государств. Мы не принимаем ничью сторону, ни сторону Ирана, ни сторону тех стран, которые были подвергнуты атаке", – отметил замглавы МИД.

Дипломатия вместо военных действий

Представитель МИД также подчеркнул, что решение любых конфликтов должно происходить исключительно за дипломатическим столом. Он отметил, что Казахстан выступает за соблюдение международного права и норм, закреплённых в уставе ООН, а также других международных документах и договорах.

"Мы хотим, чтобы такого рода конфликтов, особенно военных, не было. Если они возникают, их разрешение должно проходить мирным и законным образом", – добавил Бакаев.

Социальные сети и восприятие позиции страны

В ходе брифинга журналисты отметили, что в казахстанских соцсетях активно обсуждается, почему позиция государства иногда воспринимается как проявление большей симпатии к странам Персидского залива, чем к Ирану. В ответ Бакаев ещё раз подчеркнул, что любые интерпретации в интернете не отражают официальной линии Казахстана и что страна твёрдо придерживается политики нейтралитета и мирного урегулирования конфликтов.

Непоколебимость внешнеполитического курса

Заместитель министра заверил, что позиция Казахстана остаётся неизменной вне зависимости от текущих событий на Ближнем Востоке. Нейтралитет, уважение к международному праву и приверженность дипломатическим решениям – это ключевые ориентиры внешнеполитической стратегии страны, которые будут соблюдаться последовательно в будущем.

