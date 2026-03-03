Кому Казахстан сопереживает в конфликте на Ближнем Востоке: официальная позиция МИД

Министра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев дал разъяснения относительно позиции страны в условиях обострившегося конфликта на Ближнем Востоке. Вопрос, заданный журналистами на брифинге в правительстве, касался того, почему в социальных сетях складывается впечатление, что Казахстан якобы проявляет большее сочувствие к Катару, Кувейту, Бахрейну, ОАЭ и Саудовской Аравии, нежели к Ирану, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

© Photo : пресс-служба МИД Казахстана

Казахстан сохраняет нейтралитет

Алибек Бакаев подчеркнул, что Казахстан следует принципу невмешательства во внутренние дела других государств. По его словам, страна не занимает сторону ни Ирана, ни стран, подвергшихся атаке, и не будет вмешиваться в конфликты чужих государств.

"Казахстан занимал и будет занимать позицию невмешательства в дела третьих государств. Мы не принимаем ничью сторону, ни сторону Ирана, ни сторону тех стран, которые были подвергнуты атаке", – отметил замглавы МИД.

Дипломатия вместо военных действий

Представитель МИД также подчеркнул, что решение любых конфликтов должно происходить исключительно за дипломатическим столом. Он отметил, что Казахстан выступает за соблюдение международного права и норм, закреплённых в уставе ООН, а также других международных документах и договорах.

"Мы хотим, чтобы такого рода конфликтов, особенно военных, не было. Если они возникают, их разрешение должно проходить мирным и законным образом", – добавил Бакаев.

Социальные сети и восприятие позиции страны

В ходе брифинга журналисты отметили, что в казахстанских соцсетях активно обсуждается, почему позиция государства иногда воспринимается как проявление большей симпатии к странам Персидского залива, чем к Ирану. В ответ Бакаев ещё раз подчеркнул, что любые интерпретации в интернете не отражают официальной линии Казахстана и что страна твёрдо придерживается политики нейтралитета и мирного урегулирования конфликтов.

Непоколебимость внешнеполитического курса

Заместитель министра заверил, что позиция Казахстана остаётся неизменной вне зависимости от текущих событий на Ближнем Востоке. Нейтралитет, уважение к международному праву и приверженность дипломатическим решениям – это ключевые ориентиры внешнеполитической стратегии страны, которые будут соблюдаться последовательно в будущем.