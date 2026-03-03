Казахстан меняет проезд по платным дорогам: что надо знать водителям

В Казахстане готовятся серьезные изменения в системе платных дорог, которые затронут как жителей страны, так и иностранных водителей. По информации нацкомпании "ҚазАвтоЖол", срок оплаты проезда будет увеличен с привычных семи дней до 30, а также вводятся новые участки и дифференцированные тарифы, сообщает Lada.kz .

Фото: kolesa.kz

Продление сроков оплаты

Председатель правления Дархан Иманашев заявил, что инициатива продления сроков оплаты возникла по обращениям казахстанцев. Новая норма, которая сейчас проходит согласование в государственных органах, позволит водителям оплачивать проезд по платным трассам в течение месяца после поездки.

Новые платные участки в 2026 году

В следующем году планируется ввод шести новых участков с общей протяженностью более 2,1 тысячи километров:

"Караганда – Балхаш – Бурылбайтал" (554,6 км)

"Бурылбайтал – Курты" (226,4 км)

"Актобе – Кандыагаш – Макат" (89 км)

"Талдыкорган – Оскемен" (773 км)

"Атырау – Астрахань" (277 км)

"Мерке – Шу – Бурылбайтал" (78 км)

На сегодняшний день в стране работают 26 платных участков общей протяженностью 4,9 тысячи километров. План по сборам от платных дорог на этот год составляет около 100 млрд тенге.

Разные тарифы для иностранцев и приостановка платы за проблемные участки

Иманашев уточнил, что для водителей-иностранцев, проживающих за пределами ЕАЭС, будут введены дифференцированные тарифы, тогда как для граждан Казахстана размер оплаты останется прежним.

Кроме того, на проблемных участках с дефектами дорог временно приостанавливается взимание платы. По текущим данным, общий объем дефектов составляет 1,1 млн кв. м. Все работы по их устранению начнутся с запуском нового дорожно-строительного сезона.

Как расходуются средства от платных трасс

В прошлом году с платных дорог было собрано 87 млрд тенге. Все средства направляются на содержание участков: закупку специализированной техники и оборудования, ремонт дорог и использование противогололедных материалов. В 2025 году было приобретено 1,4 тысячи единиц техники, отремонтировано 354 тыс. кв. м дорожного полотна и использовано 340 тыс. куб. м противогололедных материалов.

Дорожная безопасность — приоритет на платных участках

Несмотря на рост интенсивности движения на платных участках на 20%, количество ДТП снизилось на 8%. Оперативные меры позволили более чем в три раза сократить эвакуацию людей при неблагоприятных погодных условиях и обеспечить сопровождение более 700 тыс. автотранспортных средств. Новым подходом в обеспечении безопасности стало внедрение механизма расчета средней скорости на трассах, что позволит улучшить контроль за движением и предотвратить аварийные ситуации.