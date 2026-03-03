Казахстан готов, но беженцев пока нет: МИД о возможной миграционной волне из Ирана

В условиях обострения ситуации в Иране вопрос возможного потока беженцев в соседние страны стал актуальным. Корреспондент Tengrinews.kz обратился к заместителю министра иностранных дел Казахстана Алибеку Бакаеву с уточнением, готова ли страна к приёму граждан, ищущих убежище, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: parstoday.ir

Бакаев подчеркнул, что на данный момент официальных обращений от этнических казахов, проживающих в Иране или других странах Ближнего Востока, не поступало.

«Таких сигналов нет, но мы готовы», — отметил он, уточнив, что политика Казахстана строится на принципе невмешательства во внутренние дела других государств.

Критерии предоставления статуса беженца

Журналисты поинтересовались, возможен ли в Казахстане статус беженца для граждан Ирана, которые захотят обратиться за помощью. Заместитель министра пояснил, что такой статус может быть предоставлен при условии соответствия существующему протоколу.

«Если граждане обратятся, это будет рассматриваться в рамках закона, вне зависимости от их этнической принадлежности», — подчеркнул Бакаев, отметив, что государственные органы имеют разработанные процедуры и готовы к различным сценариям.

Подготовка к возможному потоку мигрантов

Вопрос о готовности Казахстана к приёму большого числа беженцев также был задан Бакаеву. Он подтвердил, что соответствующие протоколы и планы действий существуют.

«Государственные органы в рамках своей компетенции всегда знают, какую работу проводить. Но повторяю, пока таких обращений не было, вопрос находится под контролем», — заявил замглавы МИДа.

Эксперты отмечают, что Казахстан и Иран являются соседними государствами по Каспийскому морю, хотя общей сухопутной границы между ними нет. Основные маршруты транспортного сообщения проходят через морские порты и железнодорожную магистраль через Туркменистан, что делает оперативный контроль возможным и позволяет заранее готовиться к любым сценариям.

Международная ответственность и гуманитарный аспект

Помимо юридических процедур, Казахстан уделяет внимание гуманитарному измерению вопроса. Представители МИДа подчеркивают, что любое обращение граждан рассматривается с точки зрения международных обязательств государства и принципов защиты прав человека. Несмотря на отсутствие конкретных сигналов о массовом потоке мигрантов, страна заранее отрабатывает механизмы приёма и размещения беженцев, чтобы минимизировать возможные риски.