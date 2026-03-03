Западные акционеры Кашагана подали иск против Казахстана

Международный арбитраж может стать следующим этапом долгой истории вокруг крупнейшего казахстанского нефтяного проекта. Казахстан получил официальное уведомление о том, что западные акционеры Кашагана подали запрос на арбитражное разбирательство, сообщает Минюст республики, передает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

Фото: NCOC

По информации ведомства, обращение было зарегистрировано 9 февраля 2026 года в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров. Государство теперь обязано защищать свои интересы в рамках процедуры, при этом Минюст выполняет роль консультанта и предоставляет правовую поддержку компетентным органам.

История разногласий: штраф и апелляция

Причиной нынешнего спора стала предыдущая претензия к оператору Кашагана — консорциуму NCOC. В декабре 2022 года компании был выставлен штраф на сумму 2,356 триллиона тенге (около $4,7 млрд) за нарушение правил хранения серы на объекте. Апелляция NCOC в суде Астаны была отклонена, что закрепило юридическую основу для возможного арбитражного разбирательства.

Эксперты отмечают, что подобные споры не редкость для крупных международных проектов в нефтегазовой отрасли, особенно когда речь идет о стратегически важных месторождениях с участием множества иностранных инвесторов.

Состав консорциума NCOC

Консорциум NCOC включает семь компаний, представляющих разные регионы мира:

КазМунайГаз (Казахстан)

Eni (Италия)

ExxonMobil (США)

Royal Dutch Shell (Великобритания/Нидерланды)

Total S.A. (Франция)

China National Petroleum Corporation — CNPC (КНР)

Inpex (Япония)

Совокупность таких участников делает дело не только экономическим, но и политически чувствительным. Любое решение арбитража будет внимательно отслеживаться на международном уровне и может повлиять на инвестиционный климат в Казахстане.

Возможные последствия для Казахстана

Если арбитраж удовлетворит требования западных акционеров, государству может грозить крупная финансовая ответственность. При этом победа республики в суде Астаны по апелляции NCOC демонстрирует, что Казахстан будет активно защищать свои интересы.

Юристы отмечают, что исход разбирательства будет зависеть не только от юридических нюансов, но и от международной практики регулирования инвестиционных споров в нефтегазовой сфере.

Экономисты подчеркивают, что результат может стать прецедентом для других крупных проектов с участием иностранных инвесторов в Казахстане и напрямую повлиять на восприятие страны как надежного партнера для инвестиций.