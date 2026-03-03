Что нужно знать о переносе праздничных дней на Наурыз и 8 Марта в Казахстане

В марте 2026 года жителей Казахстана ждёт не просто череда праздничных дат, а полноценные периоды удлинённого отдыха. Благодаря особенностям календаря и действующим нормам трудового законодательства сразу два весенних праздника подарят дополнительные выходные дни. Это позволит заранее спланировать поездки, семейные мероприятия или короткий отпуск внутри страны, сообщает Lada.kz.

Фото: depositphotos.com

8 Марта: три дня отдыха подряд

В 2026 году Международный женский день — 8 марта — выпадает на воскресенье. В соответствии с законодательством Республики Казахстан, если государственный праздник совпадает с выходным днём, дополнительный день отдыха переносится на следующий рабочий день.

Это означает, что казахстанцы будут отдыхать три дня подряд — с 7 по 9 марта включительно. Таким образом, праздничный уикенд охватит субботу, воскресенье и понедельник.

Подобная конфигурация календаря особенно удобна для коротких поездок или семейных мероприятий. Для бизнеса и государственных структур это также означает сокращённую рабочую неделю в начале месяца.

Наурыз: пять дней весеннего перерыва

Гораздо более продолжительный отдых ожидает казахстанцев во второй половине марта, когда страна отмечает праздник Наурыз.

Наурыз официально празднуется с 21 по 23 марта. В 2026 году 21 и 22 марта приходятся на субботу и воскресенье. Согласно действующим правилам, эти праздничные дни переносятся на ближайшие рабочие даты — вторник и среду, 24 и 25 марта.

В результате образуется пятидневный непрерывный период отдыха — с 21 по 25 марта включительно. Казахстанцы будут отдыхать с субботы по среду без перерыва на рабочие дни.

Такой календарный расклад создаёт своеобразные «мини-каникулы» в конце месяца. Туристические направления внутри страны традиционно ожидают повышенного спроса в этот период, а транспортные компании — роста пассажиропотока.

Сколько будем работать и отдыхать в марте

В общей сложности март 2026 года принесёт 18 рабочих дней и 13 выходных, включая все праздничные переносы. Это один из наиболее комфортных по балансу труда и отдыха месяцев весны.

Два длинных уикенда — трёхдневный в начале месяца и пятидневный в конце — фактически разделят март на несколько коротких рабочих отрезков. Для многих это возможность заранее спланировать отпуск без необходимости брать дополнительные дни за свой счёт.

Таким образом, март 2026 года обещает стать для казахстанцев месяцем не только календарной весны, но и заметного перерыва в рабочем ритме.