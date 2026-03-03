Глава "КазАвтоЖол" раскрыл свою зарплату

В рамках брифинга в правительстве Казахстана глава национальной компании «КазАвтоЖол» Дархан Иманашев откровенно рассказал о размерах зарплат в компании, включая собственные доходы, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ .

Фото: stock.adobe.com

Средняя зарплата сотрудников и личный доход руководителя

Во время встречи с журналистами Иманашев назвал конкретные цифры, обозначив средний доход сотрудников и свой собственный. Он отметил, что средняя зарплата сотрудников компании составляет 495 тысяч тенге, тогда как его собственный оклад достигает 1 миллиона 200 тысяч тенге в месяц.

Подобная открытость стала заметным шагом к прозрачности в управлении государственной компанией, учитывая, что ранее подобные данные публиковались крайне редко. По словам экспертов, такой уровень дохода для руководителей крупных государственных предприятий соответствует рыночным стандартам Казахстана, особенно учитывая масштаб и ответственность компании «КазАвтоЖол».

Карьера Дархана Иманашева до назначения на пост

Дархан Иманашев был назначен председателем правления АО «НК «ҚазАвтоЖол» в декабре 2023 года. До этого он успел занять несколько значимых государственных и частных позиций: работал в РГП «Казавтодор», занимал посты в Министерстве транспорта и коммуникации, был заместителем акима города Караганды, а также имел опыт работы в частном бизнесе. Такой опыт позволил ему накопить навыки управления масштабными инфраструктурными проектами и финансовой дисциплины в государственных компаниях.

Прецеденты открытых деклараций доходов среди госслужащих

Интересно, что публичное озвучивание зарплаты стало тенденцией не только в «КазАвтоЖол». Ранее свои доходы журналистам открыто назвал министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов, сообщив, что его зарплата составляет около 1 миллиона 200 тысяч тенге в месяц. По мнению аналитиков, это демонстрирует попытку государственных структур быть более прозрачными перед обществом и снижает уровень спекуляций о доходах чиновников.

Прозрачность как инструмент доверия

В условиях растущего интереса общества к финансовой открытости государственных предприятий, такие заявления играют важную роль. Обнародование конкретных цифр позволяет гражданам оценить, насколько зарплаты руководителей и рядовых сотрудников соответствуют реальной нагрузке и ответственности, и служит фактором повышения доверия к госкомпаниям.

Для многих этот брифинг стал не только источником информации о зарплатах, но и сигналом о том, что государственные структуры постепенно привыкают к принципам публичной отчетности и прозрачного управления.