Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
03.03.2026, 18:44

ООН: рост цен на продукты в Казахстане в три раза выше мирового уровня

Новости Казахстана 0 2 573

Продовольственная инфляция в Казахстане в 2026 году может превысить средний мировой уровень почти втрое. Такие данные содержатся в прогнозе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), опубликованном на основе анализа 160 стран, сообщает Lada.kz. 

Фото: ru.pngtree.com
Фото: ru.pngtree.com

Казахстан на фоне мировых трендов

По прогнозу ФАО, ожидаемый рост цен на продукты в Казахстане составит 12,2%, что ставит страну на восьмое место в мире по уровню продовольственной инфляции.

Для сравнения, средний глобальный показатель роста цен на продукты в 2026 году прогнозируется на уровне 3,7%. Лидером рейтинга станет Иран, где инфляция продуктов может достичь 49,1%.

Топ-10 стран с самой высокой ожидаемой инфляцией

Согласно данным ФАО, в 2026 году наибольший рост цен на продовольствие ожидается в следующих странах:

  • Иран — 49,1%

  • Бурунди — 41,1%

  • Аргентина — 34,9%

  • Турция — 31,4%

  • Малави — 19%

  • Ливан — 14,8%

  • Ангола — 13,7%

  • Казахстан — 12,2%

  • Монголия — 11,1%

  • Замбия — 10,8%

Ситуация в странах СНГ и соседях Казахстана

Региональные показатели демонстрируют более стабильную динамику цен на продукты:

  • Украина — 4,8%

  • Россия — 4,6%

  • Узбекистан — 4,5%

  • Кыргызстан — 4,3%

  • Азербайджан — 4,2%

  • Туркменистан — 3,8%

Таким образом, Казахстан значительно опережает соседей по темпам продовольственной инфляции.

Региональные тренды роста цен на продукты

ФАО выделяет несколько географических зон с разной динамикой цен:

  • Ближний Восток и Северная Африка — 8,2%

  • Северная Америка — 5,4%

  • Латинская Америка — 5%

  • Европа и Центральная Азия — 4,9%

  • Южная Азия — 4,6%

  • Восточная Азия и Тихоокеанский регион — 1,8%

Наибольший рост ожидается именно на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а самые низкие темпы — в Восточной Азии.

Где цены на продукты могут снизиться

Прогноз ФАО также включает страны с ожидаемой дефляцией продуктов в 2026 году:

  • Нигер — -18,37%

  • Коста-Рика — -7,92%

  • Фиджи — -4,69%

  • Либерия — -3,65%

  • Венгрия — -2,57%

  • Марокко — -2,29%

  • Ирак — -1,57%

  • Бахрейн — -1,04%

  • Сербия — -1,03%

Особо отмечается Китай, где продовольственная дефляция минимальна — всего 0,1%.

Основные факторы продовольственной инфляции в Казахстане

Эксперты ФАО выделяют несколько причин, влияющих на рост цен:

  • Колебания валютных курсов

  • Рост цен на сырьевые товары

  • Сбои в торговых цепочках

  • Состояние внутреннего продовольственного предложения

