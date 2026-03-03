ООН: рост цен на продукты в Казахстане в три раза выше мирового уровня

Продовольственная инфляция в Казахстане в 2026 году может превысить средний мировой уровень почти втрое. Такие данные содержатся в прогнозе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), опубликованном на основе анализа 160 стран, сообщает Lada.kz.
По прогнозу ФАО, ожидаемый рост цен на продукты в Казахстане составит 12,2%, что ставит страну на восьмое место в мире по уровню продовольственной инфляции.
Для сравнения, средний глобальный показатель роста цен на продукты в 2026 году прогнозируется на уровне 3,7%. Лидером рейтинга станет Иран, где инфляция продуктов может достичь 49,1%.
Согласно данным ФАО, в 2026 году наибольший рост цен на продовольствие ожидается в следующих странах:
Иран — 49,1%
Бурунди — 41,1%
Аргентина — 34,9%
Турция — 31,4%
Малави — 19%
Ливан — 14,8%
Ангола — 13,7%
Казахстан — 12,2%
Монголия — 11,1%
Замбия — 10,8%
Региональные показатели демонстрируют более стабильную динамику цен на продукты:
Украина — 4,8%
Россия — 4,6%
Узбекистан — 4,5%
Кыргызстан — 4,3%
Азербайджан — 4,2%
Туркменистан — 3,8%
Таким образом, Казахстан значительно опережает соседей по темпам продовольственной инфляции.
ФАО выделяет несколько географических зон с разной динамикой цен:
Ближний Восток и Северная Африка — 8,2%
Северная Америка — 5,4%
Латинская Америка — 5%
Европа и Центральная Азия — 4,9%
Южная Азия — 4,6%
Восточная Азия и Тихоокеанский регион — 1,8%
Наибольший рост ожидается именно на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а самые низкие темпы — в Восточной Азии.
Прогноз ФАО также включает страны с ожидаемой дефляцией продуктов в 2026 году:
Нигер — -18,37%
Коста-Рика — -7,92%
Фиджи — -4,69%
Либерия — -3,65%
Венгрия — -2,57%
Марокко — -2,29%
Ирак — -1,57%
Бахрейн — -1,04%
Сербия — -1,03%
Особо отмечается Китай, где продовольственная дефляция минимальна — всего 0,1%.
Эксперты ФАО выделяют несколько причин, влияющих на рост цен:
Колебания валютных курсов
Рост цен на сырьевые товары
Сбои в торговых цепочках
Состояние внутреннего продовольственного предложения
