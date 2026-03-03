ООН: рост цен на продукты в Казахстане в три раза выше мирового уровня

Продовольственная инфляция в Казахстане в 2026 году может превысить средний мировой уровень почти втрое. Такие данные содержатся в прогнозе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), опубликованном на основе анализа 160 стран, сообщает Lada.kz.

Фото: ru.pngtree.com

Казахстан на фоне мировых трендов

По прогнозу ФАО, ожидаемый рост цен на продукты в Казахстане составит 12,2%, что ставит страну на восьмое место в мире по уровню продовольственной инфляции.

Для сравнения, средний глобальный показатель роста цен на продукты в 2026 году прогнозируется на уровне 3,7%. Лидером рейтинга станет Иран, где инфляция продуктов может достичь 49,1%.

Топ-10 стран с самой высокой ожидаемой инфляцией

Согласно данным ФАО, в 2026 году наибольший рост цен на продовольствие ожидается в следующих странах:

Иран — 49,1%

Бурунди — 41,1%

Аргентина — 34,9%

Турция — 31,4%

Малави — 19%

Ливан — 14,8%

Ангола — 13,7%

Казахстан — 12,2%

Монголия — 11,1%

Замбия — 10,8%

Ситуация в странах СНГ и соседях Казахстана

Региональные показатели демонстрируют более стабильную динамику цен на продукты:

Украина — 4,8%

Россия — 4,6%

Узбекистан — 4,5%

Кыргызстан — 4,3%

Азербайджан — 4,2%

Туркменистан — 3,8%

Таким образом, Казахстан значительно опережает соседей по темпам продовольственной инфляции.

Региональные тренды роста цен на продукты

ФАО выделяет несколько географических зон с разной динамикой цен:

Ближний Восток и Северная Африка — 8,2%

Северная Америка — 5,4%

Латинская Америка — 5%

Европа и Центральная Азия — 4,9%

Южная Азия — 4,6%

Восточная Азия и Тихоокеанский регион — 1,8%

Наибольший рост ожидается именно на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а самые низкие темпы — в Восточной Азии.

Где цены на продукты могут снизиться

Прогноз ФАО также включает страны с ожидаемой дефляцией продуктов в 2026 году:

Нигер — -18,37%

Коста-Рика — -7,92%

Фиджи — -4,69%

Либерия — -3,65%

Венгрия — -2,57%

Марокко — -2,29%

Ирак — -1,57%

Бахрейн — -1,04%

Сербия — -1,03%

Особо отмечается Китай, где продовольственная дефляция минимальна — всего 0,1%.

Основные факторы продовольственной инфляции в Казахстане

Эксперты ФАО выделяют несколько причин, влияющих на рост цен: