В Казахстане изменился порядок первичной регистрации автомобилей

Пресс-служба АО «Национальные информационные технологии» (АО «НИТ») объявила о важном обновлении для всех автолюбителей Казахстана. Теперь процедуры регистрации автомобиля, замены техпаспорта и государственного регистрационного номерного знака (ГРНЗ) стали доступны полностью в онлайн-формате через портал eGov.kz и мобильное приложение eGov Mobile, сообщает Lada.kz.

Фото: pixabay

Первичная регистрация автомобиля: быстро и без очередей

Покупателям больше не нужно лично посещать ЦОН для первичной регистрации транспортного средства, произведённого в Казахстане. Процесс выглядит следующим образом:

Выбор автомобиля и заключение договора – покупатель выбирает автомобиль в автосалоне и оформляет договор купли-продажи. Подача заявления онлайн – дилер отправляет заявление в электронном виде. Уведомление пользователя – покупатель получает уведомление в личном кабинете на портале или push-сообщение в мобильном приложении. Выбор и оформление ГРНЗ – пользователь проверяет данные, выбирает доступные варианты регистрационных знаков и подписывает заявление удобным способом.

Таким образом, все ключевые этапы регистрации происходят дистанционно, экономя время и избавляя от необходимости стоять в очередях.

Замена техпаспорта и госномера: за один час и без посещения ЦОН

Теперь доступна отдельная услуга по замене техпаспорта и ГРНЗ без смены владельца.

Система автоматически проверяет транспортное средство на наличие штрафов и обременений.

Услуга выполняется в течение одного часа .

Онлайн-оформление недоступно, если автомобиль находится в залоге или есть другие ограничения. В таких случаях регистрация проводится при личном посещении специализированного ЦОН.

Купля-продажа между гражданами: полностью цифровой процесс

Ранее возможность оформления сделки между физическими лицами была ограничена отдельными банковскими сервисами и требовала работы с конкретными финансовыми организациями.

Сейчас портал eGov.kz и приложение eGov Mobile обеспечивают:

Единый цифровой процесс – оформление купли-продажи транспортного средства полностью онлайн.

Упрощение процедуры – все этапы сделки интегрированы в государственные сервисы, что делает процесс прозрачным и безопасным.

Доступность для всех граждан – больше не требуется привязка к конкретному банку.

Итог

Цифровизация регистрационных процедур делает оформление автомобиля в Казахстане быстрым, удобным и прозрачным. Теперь ключевые действия — регистрация, замена техпаспорта, выбор ГРНЗ и купля-продажа между гражданами — можно выполнить не выходя из дома, экономя часы времени и снижая бюрократическую нагрузку.